KOMENTÁŘ: Bidenův tchajwanský šrapnel. Doufejme, že diplomaté neselžou

Prezident USA Joe Biden při své návštěvě Tokia během své asijské cesty prohlásil, že pokud by se Čína pokusila ovládnout Tchaj-wan silou, mohou Spojené státy zasáhnout vojensky. Řekl to během tiskové konference s japonským premiérem Fumio Kišidou na dotaz médií, zda „by USA byly ochotny se vojensky zapojit do obrany Tchaj-wanu, pokud by na to došlo,“ když se z pochopitelných důvodů vojensky nezapojily do ukrajinského konfliktu. Hrozí tedy v dnešním rozjitřeném světě otevřený konflikt mezi dvěma největšími velmocemi?

Momentální oddělení dvou území je z hlediska tisícileté historie nepodstatné. Pokud je to nezbytné, mohou oba celky existovat vedle sebe, ale nemají právo zničit společné dědictví. I to je princip jedné Číny.