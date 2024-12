Biden v lednu navštíví Řím. Na jedné z posledních cest se setká s papežem

Biden se během návštěvy italské metropole ve dnech 9. až 12. ledna setká také s italským prezidentem Sergiem Mattarellou, uvedla v prohlášení na webu mluvčí Bílého domu.

„Prezident Biden bude mít audienci u papeže a bude s ním hovořit o úsilí při prosazování míru na celém světě,“ uvádí se v prohlášení. S premiérkou Meloniovou pak bude Biden diskutovat o „významných výzvách, kterým svět čelí“ a poděkuje jí za italské předsednictví ve skupině G7.

Biden přijal Františkovo pozvání k návštěvě Vatikánu během jejich čtvrtečního telefonátu, uvedl dále Bílý dům. „Prezident papeži poděkoval za jeho trvalé úsilí o zmírnění celosvětového utrpení a za jeho práci na podpoře lidských práv a ochraně náboženských svobod,“ uvedl Bílý dům v dalším prohlášení.

Čtyřletý prezidentský mandát Bidenovi vyprší 20. ledna, kdy bude do úřadu inaugurován podruhé zvolený Donald Trump.

Zahraniční návštěvy v samém závěru funkčního období nejsou u amerických prezidentů příliš běžné, všímá si agentura AP. Poslední hlavou státu, která vycestovala do zahraničí v posledním měsíci svého mandátu, byl George Bush starší. Ten podle záznamů amerického ministerstva zahraničí začátkem ledna 1993 odletěl do Moskvy k podpisu jaderné smlouvy a odtud do Paříže na jednání s francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem o bosenské válce.