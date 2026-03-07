Pokud nebudete zbrojit, nikdo vás nebude poslouchat, varuje Čechy polský historik

Překvapila vás americko-izraelská invaze do Íránu? Zdálo se, že jednání o íránském jaderném programu směřovala ke slibovanému výsledku.
Myslím, že „překvapený“ není to správné slovo. Ta krize trvala několik měsíců a není to poprvé, co došlo k použití síly. Předchozí dvanáctidenní válka byla prohlášena za úspěšnou, ale zdá se, že byla úspěšná jen částečně. Samozřejmě existuje rozdíl v cílech Spojených států a Izraele. Izrael po desetiletí zastával postoj, že skutečnou hrozbou je samotný íránský režim. Izrael se snažil přesvědčit Trumpovu administrativu, že pro bezpečnost na Blízkém východě neexistuje jiné řešení než se zbavit režimu ajatolláha. Pokud se na to podíváme z izraelského pohledu, nedávalo by smysl jednat s Íránem, protože jim jde o ideologický základ vlády, který je ve svém smyslu protiizraelský. Nyní jsme na počátku procesu přetváření Blízkého východu.
Česká republika může zaplatit za snížení výdajů na obranu svou přesvědčovací silou v rámci NATO a EU.