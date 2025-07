ert Oldřich Mánert Autor:

19:16

Donald Trump si chce odškrtnout další ze svých předvolebních slibů. Tentokrát by rád z ulic amerických měst dostal bezdomovce, zejména ty psychické nemocné a závislé na návykových látkách. Úřady by je měly přesunout do nemocnic a léčeben, a to i bez jejich svolení. Kritici exekutivního příkazu varují, že to porušuje lidská práva.