Poradce Zelenského promluvil o evakuaci Kyjeva: Zvažme přesun starších lidí

„Teď jsme ve válce měst a infrastruktury,“ prohlásil Beskrestnov přezdívaný Flash (Blesk). Pohyb na frontě podle něj zamrzl a hlavní ohnisko konfliktu plně dopadá na civilisty. Za patovou situací stojí podle něj zejména útoky řízené dálkově.
„Nikdo nemá šanci vyhrát. Obě země postupně zničí hospodářství a infrastrukturu. Je to hloupé a měli bychom přestat válčit. Rusko konflikt ukončit nechce, i když jsme to zemi navrhovali,“ popsal Beskrestnov v rozhovoru pro The Guardian.
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Hlavní obava se soustředí na nastávající zimu v Kyjevě. Ruský prezident Vladimir Putin informoval o připravovaných útocích na ukrajinská energetická zařízení. Útoky by mohly hlavní město odříznout od zdrojů elektřiny. „Je to strašné. Mluvíme tu o dvou až třech milionech lidí. Rusko moc dobře ví, že může v Kyjevě způsobit katastrofu,“ bojí se poradce. Úřady by dle jeho osobního pohledu měly zvážit, zda neevakuovat obyvatele v předstihu, zejména ty starší. Zdůraznil ovšem, že to není oficiální prohlášení.
Rusko pokročilo v posílení útočného potenciálu, což zahrnuje i údajné nasazení umělé inteligence. Ukrajinští vyšetřovatelé tvrdí, že Rusové použili AI dron v červencovém útoku poblíž čerpací stanice v Záporoží. Výbuch zabil tři lidi. Dronu chyběla anténa pro komunikaci s lidským operátorem.
„Rusko brzo podobnou technologii nainstaluje do dálkového dronu typu Šáhed,“ bojí se Beskrestnov. Ukrajinský systém, který ruší rádiovou komunikaci, by tak nemohl drony zastavit. Ukrajina sice vytváří své vlastní samostatné drony, ale Rusko má podle něj náskok. Vladimiru Putinovi pomáhají i nové drony a střely s čínskými tryskovými motory, které létají rychleji než první generace ukrajinských stíhaček, dodává deník.
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Podle Beskrestnova ukrajinské firmy intenzivně pracují na vývoji stíhacích letounů, připravené k sériové výrobě zatím nejsou. Poradce termín uvedení do provozu neupřesnil.
Jednapadesátiletý specialista na rádiové technologie se do pater nejvyšší ukrajinské politiky dostal díky bývalému ministru obrany Mychajlovi Fedorovi, který ho v lednu najal jako technologického poradce. Po bouřlivém odvolání Fedorova se stal v červenci poradcem ukrajinského prezidenta Zelenského.