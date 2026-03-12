Když mohou útočit USA a Izrael, proč ne Rusko nebo Čína? ptá se Sanders

Nezávislý senátor za americký stát Vermont Bernie Sanders zveřejnil prohlášení, ve kterém kritizuje útoky Spojených států a Izraele na Írán. Označil je za úsilí o rozvrat mezinárodního práva, Ženevských úmluv i legitimity Organizace spojených národů. Útoky jsou podle Sanderse nesmírně nebezpečné jak pro planetu, tak pro budoucnost lidstva.
„Pokud mají Spojené státy a Izrael právo zahájit jednostranný útok proti Íránu, jaký morální nebo právní argument existuje proti invazi Číny na Tchaj-wan, útoku Ruska na Polsko nebo odpálení raket Severní Koreje na Jižní Koreu?“ stojí ve zprávě. Ve světě Donalda Trumpa má podle Sanderse každý národ „právo“ vést válku proti „jakémukoliv jinému národu“ z „jakýchkoliv důvodů“.

Mezi válkou s Íránem a invazí na Ukrajinu jsou paralely, píše The Guardian

Senátor také připomněl, že mezinárodní společenství vytvořilo systém pravidel, aby se již neopakovaly hrůzy druhé světové války. Cílem bylo zabránit agresivním válkám a porušování základních lidských práv a přimět národy k odpovědnosti za své činy.

„Trump a Netanjahu ničí tyto snahy a vrhají globální společenství zpět do mezinárodní anarchie – do světa, který si vyžádal 10 milionů mrtvých v první světové válce a 50 milionů mrtvých ve druhé světové válce,“ kritizoval Sanders oba lídry.

Taková mentalita podle něj vystavuje nynější i budoucí generace nejistotě a nebezpečí. „Nemůžeme se vrátit do světa, kde síla znamená právo – kde jakýkoli národ může napadnout, bombardovat nebo destabilizovat jinou zemi z jakéhokoli důvodu, který si zvolí,“ uzavřel senátor.

USA a Izrael pokračují ve vzdušných útocích na Írán již třináctým dnem. Terčem útoků je íránské námořnictvo, vojenská i městská infrastruktura, poškozeny jsou také obytné budovy či kulturní památky. Írán ve středu zaútočil pomocí dronů a balistických střel na Saúdskou Arábii, Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt. Ve stejný den Trump prohlásil, že válka je prakticky u konce a zbylo málo toho, na co by americká armáda mohla zaútočit. Dodal, že o skutečném konci rozhodne on sám.

V Íránu už prakticky není na co útočit, válka skončí, až budu chtít, řekl Trump

Sandersovo oficiální prohlášení vyšlo v době, kdy také eskaluje debata ohledně amerického úderu na íránskou dívčí školu z 28. února, při němž zemřelo 168 dětí a 14 učitelů. Předběžné vyšetřování podle deníku The New York Times zjistilo, že za útok jsou zodpovědné USA. Zároveň se také množí důkazy o tom, že dopad rakety na školu mohl být nehodou kvůli zastaralým mapám Pentagonu. Vysvětlení od vlády prezidenta Trumpa požadují desítky amerických demokratických senátorů.

