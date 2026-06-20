Ve Švýcarsku pokračují jednání o dohodě USA a Íránu

Memorandum, které ve středu na dálku podepsali americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján, otevírá cestu ke konečné mírové dohodě.
Švýcarské ministerstvo zahraničí sdělilo, že alpská konfederace nadále dává k dispozici diskrétní a spolehlivé prostředí v Bürgenstocku, aby usnadnila realizaci zmíněného memoranda.
Portál Axios v noci na sobotu SELČ s odvoláním na své zdroje informoval, že zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff je na cestě do Švýcarska a že Trumpův zeť Jared Kushner je již v zemi. Witkoffa a Kushnera pověřuje Trump důležitými diplomatickými úkoly, zapojili se mimo jiné i do americké snahy zprostředkovat ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou.
Americko-íránská jednání v Bürgenstocku za účasti pákistánských a dalších zprostředkovatelů o mírovém ukončení konfliktu na Blízkém východě byla původně plánovaná na pátek.
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Podle médií nicméně Teherán jednání odložil kvůli pokračujícím izraelským útokům na Libanon. V Bürgenstocku chtěli Američané a Íránci také oficiálně podepsat výše zmíněné memorandum, což nakonec vzdáleně učinili prezidenti obou zemí.
Konečná dohoda, na jejíž dojednání memorandum vyčlenilo 60 dní s možností prodloužení, by měla obsahovat například harmonogram ukončení mezinárodních sankcí proti Íránu či mechanismus pro uvolnění íránských prostředků zmrazených v zahraničí. Tématem je také jaderný program islámské republiky.
Ačkoli Teherán tvrdí, že je čistě mírový, Spojené státy a Izrael zahájení války na konci února zdůvodnily právě snahou zabránit Íránu získat jaderné zbraně.
Válka ochromila lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, ale také zhruba třetina celosvětové přepravy zemědělských hnojiv po moři. Írán nyní po dobu 60 dnů umožní bezplatnou komerční plavbu úžinou, později chce ale za proplutí vybírat poplatky. Před válkou přitom plavba fungovala bez mýta.