Čech zadržený na Bermudách dostal třicet let za pašování heroinu

Devětačtyřicetiletý Čech Josefa V. se na ostrovy pokusil propašovat 2,9 kilogramu heroinu. Droga by podle úřadů měla na černém trhu hodnotu zhruba deset milionů dolarů (227 milionů Kč).

Čech byl zadržen na mezinárodním letišti na Bermudách po příletu z Londýna v září 2017, napsal web royalgazette.com. Celníci v jeho zavazadlech našli schované tři balíčky s drogou. U soudu zaznělo, že to je dosud největší množství, jaké se někdo pokusil na ostrovy dovézt.

U místního nejvyššího soudu se minulý týden hájil tvrzením, že o drogách ve svých zavazadlech neměl ani tušení a myslel že pašuje zlato a diamanty. Podle něj všechno začalo v létě 2017, když se v londýnském baru seznámil se dvěma muži. Ti měli údajně Josefovi V. nabídnout pomoc s uměleckou kariérou, pokud pro ně na oplátku něco udělá.

„Chtěli, abych jim převezl zlato a diamanty z Johannesburgu,“ vypověděl Josef V. Muži mu prý tvrdili, že přeprava těchto cenností je legální a slibovali mu, že mu uspořádají výstavu jeho uměleckých děl.

Poté se vydal do Johannesburgu v Jihoafrické republice, kde dostal od komplice několik jiných balíčků, kde měli být opět zlato a diamanty. Odvezl je zpět do Londýna, aniž by se do nich podíval. Tam je předal jinému muži, který jej poprosil o převoz této zásilky právě na Bermudské ostrovy. Dokonce si údajně telefonoval s dalším mužem, který tvrdil, že je členem tamní vlády a nakonec podlehl lákavé finanční nabídce.

„Vypadal velmi věrohodně, mluvili jsme o umění, zlatě a diamantech. Věřil jsem mu a vydal jsem se na cestu,“ vypověděl Josef V. Nepřipadalo mu podezřelé, že mu jeho londýnští komplici zaměstnavatelé pečlivě ukryli balíčky s heroinem ve zhruba padesátiprocentní čistotě do kufrů tak, aby nebylo jednoduché je najít.

Bermudské ostrovy jsou zámořským územím Spojeného království a leží v Atlantiku u jihovýchodního pobřeží Spojených států.