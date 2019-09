Modelku, která svědčila proti Berlusconimu, neotrávili. Měla vzácnou nemoc

Na tiskové konferenci to ve středu podle italských médií řekl milánský státní zástupce. Fadílová zemřela letos 1. března poté, co ji do milánské nemocnice převezli s velkými bolestmi břicha. Svým přátelům a svému právníkovi tehdy řekla, že byla otrávena.

Státní zástupce ale na tiskové konferenci v Miláně uvedl, že Fadílová podlehla následkům vzácného onemocnění známého jako aplastická anémie. Příčina vzniku choroby ale není jasná, dodal milánský prokurátor Francesco Greco. Vzácné krevní onemocnění může být způsobeno mimo jiné některými léky, zářením či chemickými látkami, ale také infekcí.

Vyšetřovatelé se podle prokurátora nicméně zabývali i možností, že byla Fadílová otrávena kyanidem. Tuto možnost ale vyloučili.

Maročanka Fadílová svědčila v roce 2012 u milánského soudu v případu, v němž byl z pohlavního styku s nezletilou Maročankou Karimou Mahrúgovou přezdívanou Ruby obžalován bývalý italský premiér Berlusconi. Fadílová tehdy podrobně popisovala, jak vypadaly párty známé jako bunga-bunga.

Vypověděla například, že na jednom z večírků přítomné dámy předváděly striptýz v převleku za jeptišky. „Začaly tancovat jako jeptišky ve filmu Sestra v akci a potom se svlékly,“ řekla Fadílová u soudu. Na jiné párty podle ní předvedla Berlusconimu striptýz žena s maskou fotbalisty Ronaldinha.

V procesu, v němž byla Fadílová svědkyní, nakonec Berlusconiho odsoudili. Po odvolání ale proces skončil v roce 2015 zprošťujícím rozsudkem kvůli nedostatku důkazů. Loni ovšem začal proces, ve kterém Berlusconi čelí obžalobě z uplácení svědků v případu známém jako Rubygate. Sama Fadílová z přijímání úplatků obviněna nebyla, v procesu nicméně vystupovala jako svědkyně.