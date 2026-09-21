Berlínské volby vyhrála Levice, koalice CDU a SPD ztratila většinu

Pod pětiprocentní hranicí skončila strana Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) se 4,7 procenty a Svobodní demokraté (FDP) s 2,5 procenty. Web Tagesschau v projekci odhaduje, že ve 159členné sněmovně by Levice měla mít 47 zástupců, CDU 35, AfD 29, Zelení 26 a SPD 22.
Primátorkou by se podle dřívějších zpráv médií mohla stát Elif Eralpová z Levice, která má turecké kořeny. Chce sestavit koalici se Zelenými a sociálními demokraty, přičemž Zelení dříve také uvedli, že by chtěli příští koalici sestavit s Levicí a SPD.
V Berlíně žije zhruba 3,9 milionu obyvatel, hlasovat mohlo 2,5 milionu voličů. Téměř milion obyvatel německé metropole tvoří cizinci bez volebního práva. Poprvé mohli v Berlíně volit také šestnáctiletí a sedmnáctiletí.
Hlavními tématy kampaně byly nedostupnost bydlení a vysoké nájmy. Eralpová slibovala, že hodlá vyslyšet Berlíňany a realizovat jejich přání, které vyjádřili v roce 2021. V poradním referendu se tehdy obyvatelé metropole vyslovili pro vyvlastnění bytů velkých pronajímatelů. Pro tehdy hlasovalo 59,1 procenta a účast dosáhla 73,5 procenta. Vyvlastnění se mělo týkat společností s více než 3000 byty. Zatímco Zelení jako jeden z potenciálních partnerů Levice za určitých podmínek se socializací části bytů vlastněných koncerny souhlasí, lídr sociálních demokratů Steffen Krach ji odmítá.