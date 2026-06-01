Park je centrem kriminality v Berlíně. V noci musí zůstat otevřený, rozhodl soud

Autor: ,
  16:57
Görlitzer Park v Berlíně, který kvůli četným případům znásilnění a všudypřítomné drogové kriminalitě patří k nebezpečným místům německé metropole, musí zůstat prozatím přes noc otevřený. V pondělí o tom předběžně rozhodl berlínský správní soud, který posuzoval žalobu jistého občanského sdružení.
Cyklista vjíždí do Görlitzer Parku v berlínské čtvrti Kreuzberg. (1. června 2026) | foto: ČTK

Mraky nad Görlitzer Parkem v berlínské čtvrti Kreuzberg (1. června 2026)
U vchodu do Görlitzer Parku v berlínské čtvrti Kreuzberg je nalepena nálepka s...
Stav Görlitzer Parku den po květnových oslavách Svátku práce (2. května 2026)
Nápis „Görli zůstane otevřený!“ v berlínském Görlitzer Parku (1. června 2026)
O nočním uzavření rozhodla berlínská zemská vláda, která se krokem pokusila kriminalitu omezit. Rozhodnutí ale vyvolalo kritiku mimo jiné i kvůli tomu, že se prodejci drog jen přesunuli do okolí parku.

O možném nočním uzavření parku ve čtvrti Kreuzberg, kterému místní neřeknou jinak než Görli, se v Berlíně debatovalo roky. Po opakovaných odkladech začala uzavírka platit od letošního března, což následně zažalovala občanská iniciativa Görli zaunfrei (Görli bez plotu).

Ta argumentovala tím, že berlínská správa pro mobilitu, dopravu, ochranu klimatu a životního prostředí, což odpovídá zemskému ministerstvu, nemá k uzavření parku pravomoci. Občanské sdružení dále uvedlo, že rozhodnutí úřadu nepřiměřeným způsobem zasáhlo do práv a svobod obyvatel a uživatelů parku.

Správní soud v předběžném řízení konstatoval, že žaloba má šanci na úspěch, proto nařídil noční znovuotevření parku. Nynější rozhodnutí je předběžné, konečné rozhodnutí soud učiní až v hlavním řízení.

Park se od března vždy ve 22:00 uzavřel, a to až do 06:00 následujícího dne. Kvůli uzavírce musela berlínská regionální vláda vybudovat kolem části parku plot, neboť v některých úsecích chyběl. O vyklizení parku se starala hlídka se psy.

Kritici uzavírání parku poukazují na to, že uzavírka doléhá na obyvatele, kteří musí oblast večer zdlouhavě obcházet. Berlínské správě také vyčítají to, že zavřený park není řešením drogové kriminality, která se jen přesunula do okolí.

Drogové obchody v parku organizují dealeři převážně z Afriky. Ti podle médií místo prakticky ovládli a po celém areálu včetně vstupů mají hlídky, které ostatní varují v případě policejních razií. Do parku za dealery přichází mnoho narkomanů, kteří si na místě drogy hned aplikují. S drogami pak souvisí četné kapesní krádeže a přepadení.

Görlitzer Park

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

