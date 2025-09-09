Žháři v Berlíně poškodili stožáry vysokého napětí, bez proudu jsou desítky tisíc lidí

Autor: ,
  10:05
Kvůli žhářskému útoku na stožáry vysokého napětí jsou na jihovýchodě Berlína bez proudu desítky tisíc lidí, informovala berlínská policie.

Stožár vysokého napětí v Berlíně (ilustrační foto) | foto: Profimedia.cz

„O uplynulé noci vypadl proud kvůli žhářskému útoku na dva stožáry vysokého napětí v Johannistalu,“ uvedla. Výpadek se podle policie dotkl několika čtvrtí v jihovýchodní části Berlína. Podle regionálních médií je bez proudu zhruba 50 000 lidí.

Omezena byla také tramvajová doprava, provoz městské dráhy S-Bahn a výpadek se dotkl i semaforů na křižovatkách. Policie proto na důležité dopravní uzly vyslala strážníky, kteří pomáhají řídit provoz.

Vyšetřování se ujalo oddělení berlínské policie, které se zabývá politicky motivovanými trestnými činy.

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Od důvěřivců vylákali 33 milionů, muže z kauzy call center na Ukrajině čeká vězení

Čtyři roky vězení čeká trojici mužů stíhaných za napojení na organizovanou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny. Z call center pod smyšlenou legendou vystupovali podle obžaloby v roli...

9. září 2025  8:40,  aktualizováno  10:57

Macron selhal, systém potřebuje revizi. Ale Le Penová lék nepřinese, říká politolog

Premium

Pád vlády francouzského premiéra Françoise Bayroua ukázal, že prezident Emmanuel Macron selhal ve vytvoření koalice schopné prosadit kompromisní reformy. Projevuje se také potřeba revize celého...

9. září 2025  10:55

Porodila dvě děti, obě našli mrtvé. Policie uzavřela šokující dvojnásobnou vraždu

Kriminalisté posílají před soud třicetiletou ženu, která je obviněná, že v Dobrušce na Rychnovsku zavraždila své dvě novorozené děti. Jedno zemřelo loni na podzim, mrtvolka druhého byla v přístavku u...

9. září 2025  10:23,  aktualizováno  10:49

Plaga by omezil mobilní telefony ve školách. Decroix nemyslí, že to pomůže

Bývalý ministr školství a volební lídr ANO ve Středočeském kraji Robert Plaga podpořil omezení mobilních telefonů ve školách. „I z těch studií vychází, že se zlepšilo klima ve škole, studenti se zase...

9. září 2025  10:03,  aktualizováno  10:45

NCOZ zasahuje na plzeňském hejtmanství, zajímá se o krajskou firmu

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují na plzeňském krajském úřadě. Předmětem je krajská firma Kulturní centrum, která má na starost i opravu městských lázní.

9. září 2025  10:39

Kupka chystá novinku. Do výdejních boxů půjde doručit i SPZ a technický průkaz

Ministerstvo dopravy plánuje na příští rok novinku. Vyzvednout si registrační značku a technický průkaz bude možné z výdejních boxů. Lidé tak již nebudou muset kvůli tomu chodit na úřad. Nyní je...

9. září 2025  10:33

Za tři týdny jsou Vánoce! Maduro je ve Venezuele opět posunul na říjen

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondělí oznámil, že Vánoce v jeho zemi opět začnou mnohem dříve než v jiných státech. Maduro jejich začátek letos dekretem posune na 1. října. Prezident čelí...

9. září 2025  10:29

Žháři v Berlíně poškodili stožáry vysokého napětí, bez proudu jsou desítky tisíc lidí

Kvůli žhářskému útoku na stožáry vysokého napětí jsou na jihovýchodě Berlína bez proudu desítky tisíc lidí, informovala berlínská policie.

9. září 2025  10:05

Ústavní soud se zastal dívky s postižením, otevřel cestu k náhradě za špatnou péči

Justice zbytečně zkomplikovala dívce se zdravotním postižením cestu k odškodnění za nedostatečnou péči v novorozeneckém a kojeneckém věku. Před odebráním z péče rodičů byla podvyživená a vývojově...

9. září 2025  9:58

Muže z Královéhradecka čeká soud za smrt malého syna, obžalobu z vraždy odmítá

Státní zástupce obžaloval šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Viní ho i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu otec s kojencem nejprve třásl, aby ho utišil....

9. září 2025  9:55

Brownova kniha zavádí i do krytu Folimanka. Už vznikly vycházkové trasy

Nová kniha amerického spisovatele Dana Browna Tajemství všech tajemství se odehrává v pražském Klementinu, Staronové synagoze, v krytu Folimanka i v Bastionu U Božích muk na Karlově. Městská firma...

9. září 2025  8:54,  aktualizováno  9:43

Září je investorsky zakletý měsíc. Nedaří se akciím v USA ani evropským firmám

Měsíc září není mezi investory dlouhodobě příliš oblíbený. Při pohledu do minulosti je totiž patrné, že právě v této části roku se akciím většinově nedaří. Třeba americký index S&P 500 se během...

9. září 2025  9:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.