Žháři v Berlíně poškodili stožáry vysokého napětí, bez proudu jsou desítky tisíc lidí

„O uplynulé noci vypadl proud kvůli žhářskému útoku na dva stožáry vysokého napětí v Johannistalu,“ uvedla. Výpadek se podle policie dotkl několika čtvrtí v jihovýchodní části Berlína. Podle regionálních médií je bez proudu zhruba 50 000 lidí.
Omezena byla také tramvajová doprava, provoz městské dráhy S-Bahn a výpadek se dotkl i semaforů na křižovatkách. Policie proto na důležité dopravní uzly vyslala strážníky, kteří pomáhají řídit provoz.
Vyšetřování se ujalo oddělení berlínské policie, které se zabývá politicky motivovanými trestnými činy.