Betonové bloky i pytle s pískem. Vánoční trhy v Německu provází přísná opatření

Za přísných bezpečnostních opatření se tento týden postupně po celém Německu otevřely vánoční trhy. Svařené víno a vánoční sladkosti si mohou lidé od středy koupit i na nejstarším vánočním trhu v zemi, který se koná v Drážďanech, od pátečního večera pak i na tradičním vánočním trhu v Norimberku. Osm desítek menších i větších trhů láká k návštěvě také v hlavním městě Berlíně.
Vánoční trhy na náměstí Gendarmenmarkt v Berlíně (24. listopadu 2025)

Vánoční trhy na náměstí Gendarmenmarkt v Berlíně (24. listopadu 2025) | foto: AP

Svařené víno či pražené mandle tento týden v Berlíně provoněly prostory před zámkem Charlottenburg, před Červenou radnicí či na nedalekém Muzejním ostrově. Neodmyslitelnou součástí jejich výzdoby jsou i takzvané ochranovské hvězdy, které nesou českou stopu.

Na všech místech německé metropole doprovází trhy přísná bezpečnostní opatření včetně betonových bloků po jejich obvodu. Zabránit mají tomu, aby se opakovaly události z 19. prosince 2016, kdy na vánoční trhy na berlínském náměstí Breitscheidplatz najel nákladním vozem tuniský islamista. Jednou z jeho 13 obětí byla Češka Naďa Čižmárová, která se stala první českou obětí teroristického útoku v Evropě.

Nutnost zajistit bezpečnost návštěvníků vánočních trhů znovu smutně připomněl i loňský útok v Magdeburku. Saúdskoarabský lékař 20. prosince najel mezi stánky v historickém jádru města, zabil šest lidí a více než tři stovky dalších zranil. Soudní proces s ním začal za velké mediální pozornosti 10. listopadu.

Místo vánoční atmosféry opevnění. V Německu ruší trhy, prodražila je hrozba teroru

Letošní trhy se pak v metropoli Saska-Anhaltska otevřely už minulý týden ve čtvrtek, obehnané jsou betonovými bloky, pytli s pískem a výsuvnými patníky. Vchody střeží policisté i zaměstnanci bezpečnostních služeb. Řada trhů po celém Německu kvůli loňskému útoku v Magdeburku letos znovu zpřísnila bezpečnostní opatření.

Německá média v posledních týdnech informovala, že s tím spojené vysoké náklady pořádání trhů mnohde komplikují. Podle aktuálního průzkumu Spolkového sdružení městského marketingu náklady na městské veřejné akce - včetně vánočních trhů - za poslední tři roky vzrostly o 44 procent.

V některých menších městech, kde náklady na bezpečnost nesly často dobrovolnické spolky, pořadatelé letos trhy odřekli. Podle agentury DPA se ale naprostá většina ze zhruba 3000 vánočních trhů v Německu letos - stejně jako v minulých letech - otevřela.

Vánoční trhy i nacistické koloseum. V Norimberku se potkává krása s hrůzou

Jejich návštěvníci si vesměs nechtějí nechat minulými útoky zkazit předvánoční náladu. Na náměstí Gendarmenmarkt v centru Berlína popíjejí za zvuků koled svařené víno a punč, ve stáncích kupují vánoční štoly, jablka v karamelu či rukodělné výrobky.

„Zajít na trhy pro nás k adventu prostě patří. Nemyslíme na to, že by nám něco hrozilo, bezpečnostní opatření jsou myslím velmi přísná,“ řekl šedesátník Peter, který přijel do Berlína na trhy z Braniborska se svými vnoučaty. Pro děti je přitom na trzích v Berlíně připraveno mnoho atrakcí - od bruslení přes řetízkové kolotoče až po obří sáňkovou dráhu na náměstí Potsdamer Platz.

Česká stopa v Berlíně

Na mnoha berlínských trzích nechybí ani stánek s takzvanými ochranovskými hvězdami, které se postupně staly jedním ze symbolů německých Vánoc. Papírové či umělohmotné hvězdy se světlem uvnitř jsou k mání v mnoha velikostech, tvarech i barvách.

První zmínka o této ozdobě, které se říká také herrnhutská či moravská hvězda, pochází z roku 1821, kdy hvězdy ozdobily dvorek internátu v saském městě Herrnhut, česky Ochranov.

Augsburg šetří na vysouvacích sloupcích. Hýbou s nimi ručně jednou za sedm minut

Město založili v roce 1722 členové Jednoty bratrské, kteří uprchli z Čech a Moravy do Horní Lužice na panství hraběte Mikuláše Ludvíka z Zinzendorfu. Z osady se pak vydávali na misijní cesty do celého světa, kam rozšířili i slávu ochranovských hvězd.

Hvězdy ovšem nejsou jedinou českou stopou, na kterou je možné na trzích v Berlíně narazit. Od příštího pátku do neděle bude v takzvané České vesnici (Böhmisches Dorf) ve čtvrti Neukölln otevřen „nejromantičtější vánoční trh v Berlíně“, na kterém budou své výrobky nabízet charitativní a obecně prospěšné organizace.

Proces, jaký nemá obdoby. V Magdeburku soudí Araba, který zabíjel na trzích

Vesnici Český Rixdorf (Böhmisch-Rixdorf), kterou později pohltil Velký Berlín, založili v 18. století čeští exulanti. Kulisu oblíbených vánočních trhů, které se konají už téměř 50 let, přitom stále tvoří historické domy české vesnice. V některých z nich dál žijí lidé, kteří se hrdě hlásí k českým kořenům.

