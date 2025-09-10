Žhářský útok uvrhl část Berlína do tmy. Výpadek proudu je největší za 25 let

  20:27
Po úterním žhářském útoku v Berlíně zůstává bez proudu 13 700 domácností na jihovýchodě města, plné obnovení dodávek se očekává nejdříve ve čtvrtek večer. Ve středu večer o tom informoval zpravodajský portál Tagesschau, který poznamenal, že nynější výpadek v německé metropoli je největší za poslední čtvrtstoletí.
Energetikům se v noci na středu podařilo tisíce odběratelů znovu napojit na distribuční síť, i tak ale bylo středeční ráno bez elektřiny na 20 tisíc domácností. Do večera se pak podařilo jejich počet snížit o 6 300.

Desetitisíce lidí bez proudu. Žháři v Berlíně poničili stožáry vysokého napětí

Ty, kteří již elektřinu mají, vyzval provozovatel sítě k co největšímu snížení spotřeby, aby soustava zůstala stabilní a aby bylo možné připojit další odběratele. Pracovníci energetických služeb uvedli, že oprava je velice náročná a rozsáhlá.

Výpadek dolehl i na mnohé domácnosti, kterým sice elektřina zůstala, ale přišly o teplou vodu. Podle televize RBB je takových odběrných míst asi 4500. Důvodem je skutečnost, že incident narušil provoz elektrárny na jihovýchodě města, která vedle elektřiny produkuje i teplo.

V Berlíně vjel řidič autem do lidí, zranil několik dětí a vychovatelku

Zastavené dodávky elektřiny narušily dopravu, v městské části Treptow-Köpenick částečně nefungují nouzové telefonní linky 110 a 112 a mnohé školy dnes zůstaly uzavřeny.

Vyšetřování se ujalo oddělení berlínské policie, které se zabývá politicky motivovanými trestnými činy. Podle vyšetřovatelů je útok pravděpodobně dílem levicových extremistů.





Rusové zasáhli v Polsku drony několik domů. Našly se i části rakety

Na území Polska bylo ve středu zatím nalezeno dvanáct dronů a části jedné rakety blíže neurčeného původu, uvedlo ministerstvo vnitra. Trosky jednoho z dronů poškodily rodinný dům a automobil v obci...

10. září 2025  9:45,  aktualizováno  19:09

Musk už není nejbohatším člověkem světa, předehnal ho vývojářský průkopník

Spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison vystřídal spoluzakladatele automobilky Tesla a dalších firem Elona Muska na postu nejbohatšího člověka...

10. září 2025  17:14,  aktualizováno  18:42

