Islamista to v Berlíně napálí autem do davu lidí, levice z toho bezostyšně obviní krajní pravici a pak provádí obvyklé rituální zaříkávání terorismu nasvěcováním Braniborské brány barvami LGBT, protože cílem byl jejich pochod.
Kdyby tam nebyla mrtvá Polka a desítky raněných, vypadalo by to jako satirická komedie, ale je to německá realita.
Je tady však zvláštní jev: bez ohledu na to, jak všichni Abdulové budou vraždit Evropany včetně LBGT, mohou si být stále jisti podporou evropské levice, hlavně té levější. Potřebuje je, protože musí pořád někoho osvobozovat.