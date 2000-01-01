náhledy
Iniciativa berlínských občanů pod názvem Flussbad Berlin si klade za cíl zpřístupnit kanál řeky Spréva v centru Berlína pro koupání. Podle slov organizace projekt oživuje kanál Sprévy jako cenný veřejný prostor v samém srdci Berlína. Kanál prý bude opět čistý, atraktivní a hmatatelně přístupný – pro procházející se, ty, kdo hledají odpočinek, i plavce. V době vln veder v Evropě vyrazili Berlíňané na protest proti 101 let starému zákazu koupání ve vnitřním městě.
Autor: Reuters
Od poloviny 19. století se u kanálu Sprévy nacházela městská koupaliště, z nichž poslední bylo uzavřeno v roce 1925. Na snímku je záběr z roku 1932, kde se lidé koupají a opalují na řece Sprévě u Stralauer Allee. V pozadí je vidět most Elsen a železniční most.
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Vzhledem k tomu, že počet obyvatel Berlína v 19. století rychle rostl a mnoho nájemních bytů nemělo ani toalety, ani tekoucí vodu, mohli si Berlíňané vybírat alespoň z až 15 říčních koupališť přímo u Sprévy. Historické snímky zachycují milovníky vody na prostých pustých pozemcích u Sprévy, před elektrárnou v Lichtenbergu nebo pod berlínským městským palácem. Na snímku ze současnosti tak lidé protestem žádají návrat k tradici.
Autor: Reuters
Nejdůležitějším protiargumentem však podle senátní správy zůstává kvalita vody v řece Sprévě v centru města, která se zhoršuje zejména po silných deštích, stejně jako tomu bylo před sto lety. Problém spočívá v tom, že v mnoha částech Sprévy v centru města – včetně místa, kde má být zřízena říční koupaliště – je zavedena takzvaná smíšená kanalizace.
Autor: Profimedia.cz
Při silných deštích dochází k jejímu přetečení. Do Sprévy se tak kromě dešťové vody dostávají i splašky obsahující škodlivé fekální částice.
Autor: Reuters
Právě iniciativa Flussbad Berlin se zasazuje o to, aby město usilovalo o trvalou filtraci vody, nejen z důvodu jeho znečištění při silných deštích.
Autor: Profimedia.cz
Filtr umožňuje, aby bylo koupaliště po většinu sezóny v provozu, zlepšuje kvalitu vody ve kanálu Sprévy, zvyšuje bezpečnost koupání a posiluje důvěru veřejnosti. Zároveň při náhlých bouřkách poskytuje přibližně tříhodinovou časovou rezervu, a tím snižuje nároky na předpovídání kvality vody i riziko nečekaného uzavření koupaliště. Filtrace vody a s ní spojené zlepšení kvality, bezpečnosti a vnímání koupání tvoří klíčový prvek konceptu Flussbad Berlin.
Autor: Profimedia.cz
V celé Evropě má kultura koupání v řekách dlouhou tradici. Zvláště těch nejbližších v centru měst, kam většina lidí měla nejblíž. Tradice se zachovala například v Mnichově u řeky Isar, v Curychu u Limmatu nebo v Kodani, kde byly přístavní bazény upraveny tak, aby se v nich dalo plavat.
Autor: Reuters
Jedním z měst, kde tradice koupání stále přetrvává je také švýcarský Bern. Místní údajně řeku využívají také k dopravě.
Autor: Profimedia.cz
Lidé se koupou v řece Aare během slunečného a teplého počasí ve švýcarském Bernu, který v srpnu roku 2020 zasáhla vlna veder.
Autor: Profimedia.cz
Lidé se koupou a plavou na nafukovacích člunech na řece Aare pod budovou Federálního paláce během slunečného a teplého počasí ve švýcarském Bernu. Mnohé části Švýcarska zažila rovněž v srpnu roku 2023 období extrémních veder.
Autor: Profimedia.cz
Mladí lidé se koupou a odpočívají v rychle proudícím potoce Eisbach v německém Mnichově. Záběr je z července loňského roku.
Autor: Profimedia.cz