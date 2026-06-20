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OBRAZEM: Berlíňané protestují proti stoletému zákazu koupání ve Sprévě
Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian
Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...
Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří
Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...
V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova
Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...
KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané
Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...
Trump: Plavba Hormuzem zůstane bezplatná, právo vybírat mýto mají jen USA
Plavba Hormuzským průlivem klíčovým pro dopravu ropy a plynu ze zemí Perského zálivu zůstane bezplatná i po uplynutí stávající 60denní lhůty. Na své sociální síti Truth Social to napsal prezident...
Milion chvilek svolal pochod na obranu České televize. Chce konec Klempíře
Spolek Milion chvilek pro demokracii bude v neděli demonstrovat na podporu veřejnoprávních médií a za odvolání ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé). Akce s názvem Pochod na obranu České televize...
Bouřky dělaly neplechu, hasiči měli stovky výjezdů. A dají si zřejmě repete
Hasiči v souvislosti se sobotními bouřkami zaznamenali 705 výjezdů. Nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali především s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to v...
Kolumbii čeká druhé kolo prezidentských voleb, vítěz do úřadu nastoupí v srpnu
V Kolumbii se v neděli koná rozhodující druhé kolo prezidentských voleb. Utkají se v něm krajně pravicový podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda. Volební místnosti se...
Vance přiletěl do Švýcarska. Začínají jednání o íránském jaderném programu
Americký viceprezident J. D. Vance v neděli ráno SELČ přiletěl do Švýcarska, aby pomohl formálně zahájit jednání o omezení íránského jaderného programu a o naplnění memoranda o ukončení války...
Zákaz sjezdu z dálnice či dvoje brýle. Nečekané pokuty hrozí řidičům i v Evropě
Přejezd hranic na letní dovolenou s sebou nenese jen radost, ale i skrytá finanční rizika. Českým řidičům totiž hrozí pokuty i za chování, které by u nás za přestupek nikdo nepovažoval.
Nedívejte se dolů! Oběd na mrakodrapu ohromil Ameriku, fotku dodnes halí mýty
Tu fotku zná snad úplně každý. Tiskne se na plakáty, visí v barech a restauracích, odkazují na ni umělci. Přitom se o ní s jistotou neví skoro nic. Kdo je jejím autorem? A především, kdo jsou muži na...
Vzorky kmenů našich kvasinek jsme uložili na různá místa světa, říká plzeňský sládek
Patří mezi legendy českého pivovarnictví. Emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka se dlouhodobě snaží nejenom o to, aby se kvalita nejoblíbenějšího tuzemského piva neměnila, ale...
KVÍZ: Myslíte si, že dobře znáte svět počítačů a techniky? Možná budete překvapeni
Svět počítačů a techniky, která s ním souvisí, se neustále vyvíjí. Není tak jednoduché se v něm orientovat. Vyzkoušejte si, jak daleko sahají vaše znalosti v tomto oboru.
KVÍZ: Máte v hlavě aktuální ekonomická čísla? Ověřte své znalosti
Některé ekonomické pojmy jsou asi každému naprosto jasné. Jsou však s nimi spojená i čísla. A ty se v průběhu času mění. Zkuste otestovat své znalosti, zda máte paměť na konkrétní data. Víte, jaká je...
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...
Podílel se na zabití dvou set lidí. Dnes láká bývalý terorista zákazníky na vlastní kávu
Od našeho spolupracovníka v Asii Dříve připravoval bomby, teď podle svých slov vaří mír. Umar Patek, zapojený do teroristických útoků na ostrově Bali v roce 2002, nyní návštěvníkům restaurace v Surabaji podává vlastní značkovou...
Velké firmy ruší střední management. Věří, že ho nahradí umělá inteligence
Umělá inteligence mění už i způsob, jakým firmy řídí lidi. Některé velké podniky ruší části středního managementu a věří, že rozhodování s pomocí AI bude rychlejší. Jenže právě manažeři mezi vedením...