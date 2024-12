Muž v Berlíně zaútočil nožem na kolemjdoucí, několik jich zranil

Podle Bildu se útočníka podařilo zpacifikovat dalšími přihlížejícími, kteří ho zavalili a odzbrojili. Poté ho převzali policisté, kteří ho dopravili do vazby. „Dva zranění byli odvezeni do nemocnice,“ informovala berlínská policie na síti X.

Na bezpečnost během silvestrovské noci vyčlenilo německého hlavní město 4000 policistů. V metropoli již platí zpřísněná bezpečnostní opatření, okolí Braniborské brány v centru Berlína, kde se tradičně konají největší novoroční oslavy, chrání protiautomobilové bariéry. Policie, která zintenzivnila dohled i v dalších německých městech, za klasický problém silvestrovských nocí označuje nelegální dělobuchy, které pocházejí mimo jiné i z Česka.

Obvyklým problémem Berlína i celého Německa je používání nelegální zábavní pyrotechniky. Policie v metropoli v pondělí zabavila v jednom z obchodů na tři tuny dělobuchů, na které prodejce z velké části neměl potřebná povolení, uvedl deník Berliner Zeitung.

V noci na dnešek pak berlínští policisté zadrželi přes 50 lidí, kteří odpalovali nelegálně získané petardy. Policie v Berlíně mimo jiné informovala o nočním útoku dělobuchy na zasahující sanitku a také o zranění záchranáře, který čelil ostřelování petardami.

Německo prodej i odpalování ohňostrojů a petard přísně reguluje, řada obyvatel Německa tak za nákupy zábavní pyrotechniky jezdí do Česka a do Polska. Saská policie například informovala o zranění 16letého chlapce z Pirny, kterému v pondělí v ruce explodoval nelegální dělobuch z Česka. Do nemocnice ho transportoval vrtulník. Podle policejního mluvčího mu po výbuchu zůstal na levé ruce funkční jen jeden prst.