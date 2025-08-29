„Zaskočili jsme je.“ Sedm stovek policistů vtrhlo v Berlíně do bašty krajní levice

Na sedm stovek policistů provedlo ve čtvrtek rozsáhlou razii ve známém berlínském squatu Rigaer 94, který od pádu komunistického režimu v Německu patří k hlavním sídlům krajně levicové scény. Za použití beranidel si vynutili přístup do budovy, kterou chce majitel nechat vystěhovat.
Policie v Berlíně podnikla razii ve squatu Rigaer 94, který patří k baštám krajně levicové scény v německé metropoli. (28. srpna 2025) | foto: ČTK

Cílem akce byla podle DPA evidence obyvatel. „Rigaer Straße je již řadu let symbolem levicové scény – a pro berlínskou policii symbolem nekonečného příběhu,“ přiznal šéf berlínských policejních odborů Stephan Weh.

Při rozsáhlém zásahu, při kterém zasahující jednotky používaly i beranidla, prohledali policisté 13 bytů a zaznamenali údaje 26 lidí pocházejících nejen z Německa, ale také z Polska, Řecka či Itálie. Policie sdělila, že se nesetkala s odporem, neboť squattery zaskočila. Na razii se přímo podílelo 200 policistů, dalších 500 pak hlídkovalo v okolí.

Policie vnikla do berlínského squatu, obyvatelé se bránili práškem a barvami

„Tam, kde platí právo a zákon, by vlastně nemělo být zapotřebí stovek policistů, aby prosadili jednoduché nájemní právo. Podpora justice prostřednictvím vzájemné administrativní pomoci je samozřejmě legální,“ dodal Weh. Doufá, že bude kapitola Rigaer Straße politicky i právně uzavřena tak, aby policie nemusela do akce vyjíždět při každém jednotlivém střetu.

Squat Rigaer 94 patří k posledním domům ve východní části hlavního města, které po pádu komunistického režimu obsadili příznivci krajní levice. Část takto obsazených domů úřady vyklidily, některé kolonie prošly legalizací, kdy obyvatelé získali nájemní smlouvy.

Další kolaps. Bezpečnostním složkám v Německu selhal komunikační systém

V případě Rigaer 94 ale squatteři na webu uvedli, že nechtějí uzavřít žádnou dohodu a ani stavbu koupit, za svůj cíl označili získání nejlepších podmínek pro boj proti státu, kapitalismu a utlačování.

Večer se pak v místě konala manifestace na podporu squatterů. Policie uvedla, že se během této akce dostala pod palbu dělobuchů a světlic, žádné zraněné však neohlásila.

