Nový ředitel městské turistické centrály Visit Berlin Jürgen Amann řekl, že chce změnit uvadající image Berlína a přilákat nové domácí i zahraniční turisty.
Podle průzkumu, který v pátek zveřejnil list Frankfurter Allgemeine Zeitung, považuje Berlín za „fascinující metropoli“ jen 31 procent Němců. Naopak 36 procent se domnívá, že Berlín je hlavním městem bez charismatu.
Před dvěma dekádami byl přitom obraz zcela opačný. V podobném průzkumu agentury Allensbach uvedlo 66 procent lidí, že je Berlín fascinující a jen 14 procent si myslelo pravý opak. Němci podle současného průzkumu větší charisma přisuzují Hamburku či Mnichovu.
|
Bazén v Berlíně vyhradili jen pro černochy. Strhla se mela, zní slova o apartheidu
Podle nového šéfa Visit Berlin Amanna ale Berlín rozhodně přitažlivost neztratil, musí jen oprášit svou značku. V rozhovoru se zahraničními novináři nicméně přiznal, že do metropole stále přijíždí méně německých i zahraničních turistů než před pandemií covidu-19.
„Turisticky nejsme tam, kde jsme byli v roce 2019, kde bychom být chtěli a kde bychom být mohli,“ řekl.
Letiště zaostává za Frankfurtem i Mnichovem
Důvodů je podle něj řada. Propad souvisí s následky covidové pandemie a také s válkami na Ukrajině, která připravila německé hlavní město o ruské turisty, a na Blízkém východě, která přinesla další propad.
Jedním z důvodů, proč část lidí Berlín vnímá negativněji než dříve, je podle Amanna také nedbalý přístup německé metropole k veřejnému prostranství.
Nepořádek v ulicích se stal vedle dostupnosti bydlení, bezpečnosti a dopravy jedním z hlavních témat kampaně před nadcházejícími zemskými volbami. Konat se budou 20. září. Na plakátech stojí hesla jako „Hřiště bez injekčních stříkaček“ či „Ukončíme chaos s odpadem“. Někteří politici slibují, že z Berlína učiní „nejčistší hlavní město v Evropě“.
Velkým problémem je podle Amanna také skutečnost, že Berlín nemá podobně dobré letecké spojení se světem jako jiné evropské metropole. Mezinárodní letiště Berlín-Braniborsko (BER) je v Německu až třetím největším po Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově.
Zatímco frankfurtským letištěm projde ročně přes 60 milionů cestujících, v případě letiště u Berlína je to jen zhruba 26 milionů. Například pařížské letiště Charlese de Gaullea obslouží ročně 72 milionů pasažérů a londýnské Heathrow 83 milionů.
|
Češi jezdí nejradši do Bavorska a do Berlína, říká šéf turistické centrály
Na předcovidové počty turistů se podle Amanna může Berlín ve střednědobém výhledu vrátit či je dokonce překonat. Visit Berlin se chce nově soustředit například na čínské či indické turisty, téměř desetiprocentní propad turistů ze Spojených států hodlá kompenzovat například větším důrazem na návštěvníky z Kanady.
V následujících měsících hodlá turistická centrála také upravit své kampaně, kterými cílí na jednotlivé skupiny turistů, například na mladé, které láká do Berlína klubová scéna, členy komunity LGBT+, kteří vnímají Berlín jako bezpečné město, či na lidi, kteří do města přijíždějí za klasickou kulturou – výstavami, divadlem či operou.
I když Berlín kvůli jiné dispozici netrpí přeplněným historickým jádrem jako Praha, chce Visit Berlin do budoucna vylákat turisty z centra i do odlehlejších částí města. „Američan, který přijede poprvé do Berlína, si chce udělat fotku před ikonickou Braniborskou bránou. Napodruhé či napotřetí už by se mohl ale podívat i na citadelu ve Špandavě či na historické jádro Köpenicku,“ řekl Amann.