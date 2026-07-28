Vyšetřovatelé na mobilním telefonu Abdula B. našli video, na kterém přísahá věrnost teroristické organizaci Islámský stát (IS). Podle časopisu Der Spiegel je muž na videu zahalený. Podle deníku Bild bylo video natočeno 25. července, tedy v den atentátu.
Mobilní telefon policie našla přímo v autě, kterým Abdul B. vjel do lidí. Podle Bildu policisté v dodávce našli také pochvu od mačety, kterou terorista útočil. Samotnou zbraň se zatím najít nepodařilo.
|
Zprvu jsme mysleli, že jen něco spadlo, líčí svědci útok na berlínský LGBT pochod
Podle zdrojů bulvárního listu se vyšetřovatelům podařilo už rekonstruovat i trasu, po které Abdul B. z místa činu uprchl. Prošel parkem na ulici 17. června až k západní straně Braniborské brány. Na její východní straně se přitom v tu chvíli stále konala manifestace uzavírající akci na podporu práv komunity LGBT+.
Následně prošel kolem budovy Říšského sněmu a po nábřeží Sprévy k nádraží na ulici Friedrichstrasse. Běžnou linkou příměstské dráhy S-Bahn pak podle všeho odjel až do Špandavy, kde bydlí jeho otec.
|
Policie propustila Íránce, kterého podezřívala z účasti na útoku na LGBT pochod
Jednadvacetiletý německý občan libanonského původu najel v sobotu krátce před 22:00 dodávkou do lidí v centrálním berlínském parku Tiergarten. Následně napadal přítomné mačetou. V té době se v centru německé metropole stále konaly akce uzavírající odpolední pochod hrdosti queer komunity. Odpoledního pochodu se zúčastnily stovky tisíc lidí.
Útok si vyžádal jednu oběť na životě, 65letou ženu z Polska. Podle primátora Wegnera zranění utrpělo 31 lidí. Dříve úřady informovaly o 29 zraněných. Žádný ze zraněných už není v ohrožení života.
Abdula B. policisté v neděli večer vypátrali v zahrádkářské kolonii ve Špandavě na severozápadním okraji Berlína. Při zásahu ho zastřelili, vyrazil totiž proti nim s bodnou zbraní.