Autor:
  10:25
Severně od Berlína hoří objekt v areálu, ve kterém si ve 30. letech minulého století postavil vilu ministr propagandy nacistického Německa Joseph Goebbels. Areál Bogensee po druhé světové válce patřil mládežnické organizaci komunistické Německé demokratické republiky. Právě jednu z budov její vysoké školy požár zachvátil.
Severně od Berlína hořelo v areálu, ve kterém je Goebbelsova vila. (22. ledna 2026)

Areál u jezera Bogensee nedaleko braniborského městečka Wandlitz je od roku 2000 prázdný. Úřady si dlouho neví rady s jeho dalším využitím, uvažovalo se také o demolici.

Co s Goebbelsovou chátrající vilou? Nikdo ji nechce, vláda ji nabízí jako dar

Hořet začala ve středu večer budova, ve které bývala vysoká škola Svobodné německé mládeže (FDJ), která byla v NDR obdobou československého pionýra.

Oheň zachvátil nejprve krov budovy, později se rozšířil. „Hasební práce trvají a zatím se je nepodařilo dokončit,“ uvedl ráno mluvčí braniborské policie. Podle něj komplikují hasičům práci nízké teploty.

Oči plné nenávisti. Jak Goebbels probodl pohledem židovského fotografa

Goebbelsova vila není podle médií poškozená. Šéf nacistické propagandy si vilu Waldhof nechal postavit u jezera Bogensee v roce 1939. Areál v roce 1945 obsadila Rudá armáda a následně ji využívala FDJ. Majitelem areálu, který je památkově chráněný, je v současné době město Berlín. To ale nemá ani peníze, ani valný zájem na jeho údržbě.

22. ledna 2026  10:25

