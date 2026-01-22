Areál u jezera Bogensee nedaleko braniborského městečka Wandlitz je od roku 2000 prázdný. Úřady si dlouho neví rady s jeho dalším využitím, uvažovalo se také o demolici.
Hořet začala ve středu večer budova, ve které bývala vysoká škola Svobodné německé mládeže (FDJ), která byla v NDR obdobou československého pionýra.
Oheň zachvátil nejprve krov budovy, později se rozšířil. „Hasební práce trvají a zatím se je nepodařilo dokončit,“ uvedl ráno mluvčí braniborské policie. Podle něj komplikují hasičům práci nízké teploty.
Goebbelsova vila není podle médií poškozená. Šéf nacistické propagandy si vilu Waldhof nechal postavit u jezera Bogensee v roce 1939. Areál v roce 1945 obsadila Rudá armáda a následně ji využívala FDJ. Majitelem areálu, který je památkově chráněný, je v současné době město Berlín. To ale nemá ani peníze, ani valný zájem na jeho údržbě.