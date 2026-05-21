Berlínská nemocnice přijala i rodinu lékaře nakaženého ebolou

Německo přijalo 39letého amerického lékaře Petera Stafforda, který se nakazil ebolou v nemocnici na východě Konga, na žádost Spojených států. Podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je ve „stabilizovaném stavu“.
V kontaktu s ním bylo šest lidí. Jeho manželka, rovněž lékařka Rebekah, a čtyři děti přiletěly do německého hlavního města z Afriky v noci na čtvrtek.
Šestou kontaktní osobu, kterou je podle médií další lékař Patrick LaRochelle, v noci přijala pražská Fakultní nemocnice Bulovka. Američan v nemocnici zůstane nejméně tři týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů i jeho stav nyní vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci.
Berlínská nemocnice Charité má vysoce specializované oddělení pro mimořádně nakažlivé choroby.
Berlínská nemocnice Charité má vysoce specializované oddělení pro mimořádně nakažlivé choroby. Je schopné zvládat i situace s nejasnou biologickou, chemickou či radiologickou kontaminací. Prostory mají vlastní přístupy, uzavřenou vzduchotechniku s filtrací a nezávislou čističku odpadních vod.
Zprávy o tom, že v provincii Ituri na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly, se objevily v pátek. Nemoc se ale zřejmě v zemi šíří už od dubna. Světová zdravotnická organizace (WHO) epidemii o víkendu označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu poté, co byly potvrzeny dva případy i v Ugandě.
Šíří se varianta viru Bundibugyo, proti které neexistuje očkování ani účinná léčba. Riziko šíření ve střední a východní Africe je považováno za vysoké. Čeští hygienici minulý týden uvedli, že riziko importu eboly do Česka je nízké.
Spojené státy v pondělí na 30 dní pozastavily vstup do země pro některé cestující, aby snížily riziko šíření eboly. Nařízení se týká cestujících, kteří v uplynulých 21 dnech odcestovali z Konga, Ugandy a Jižního Súdánu nebo se v těchto zemích zdržovali, a to bez ohledu na jejich zemi původu.
Opatření se nevztahuje na občany USA, osoby s americkým občanstvím a trvalým pobytem, příslušníky amerických ozbrojených sil, vládní zaměstnance v zahraničí, jejich manžele a děti nebo cizince, jimž úřady povolí vstup do země.
Afrika má za sebou několik epidemií nemoci, jejíž smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 000 lidí. Ačkoliv proti některým kmenům eboly už existují účinné vakcíny, na současnou variantu Bundibugyo nezabírají.