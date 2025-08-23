„Rasistická“ ulice u českého velvyslanectví v Berlíně se přejmenuje. Soud souhlasí

Autor: ,
  9:11
Berlín může v sobotu přejmenovat spornou Mouřenínovu ulici, tedy Mohrenstrasse. Rozhodl o tom v pátek večer vrchní správní soud, který tak zrušil dopolední rozhodnutí soudu nižší instance, který změnu názvu prozatím zakazoval. Přejmenování ulice u českého velvyslanectví po černošském filozofovi Antonovi Wilhelmovi Amoovi už tak nic nestojí v cestě.
Berlín přejmenuje spornou Mouřenínovu ulici, tedy Mohrenstrasse na název po...

Berlín přejmenuje spornou Mouřenínovu ulici, tedy Mohrenstrasse na název po černošském filosofovi Antonovi Wilhelmovi Amoovi. (22. srpna 2025) | foto: Reuters

Berlín přejmenuje spornou Mouřenínovu ulici, tedy Mohrenstrasse na název po...
Radnice berlínské části Mitte už nechala umístit na sloupy cedule s novým...
Berlín přejmenuje spornou Mouřenínovu ulici, tedy Mohrenstrasse na název po...
Berlín přejmenuje spornou Mouřenínovu ulici, tedy Mohrenstrasse na název po...
9 fotografií

Jméno Mouřenínova dostala ulice v centrální berlínské části Mitte už v 18. století. Podle některých výkladů po černochu či černoších, kteří zde žili, další názory název přímo spojují se zotročenými Afričany, kteří museli v Berlíně a Braniborsku sloužit.

Bitva o Mouřenínovu ulici. Slavnostní přejmenování se odkládá, věc řeší německé soudy

Slovník Duden, který je v Německu jazykovou autoritou, označuje slovo Mohr, mouřenín, za zastaralé a diskriminační. Už před lety se přestal v Německu používat pro oblíbenou pěnovou sladkost název Mohrenkopf (Mouřenínova hlava). Nyní se prodává nejčastěji jako Schokokuss (Čokoládový polibek).

Debatu o přejmenování Mouřenínovy ulice v Berlíně rozproudila smrt amerického černocha George Floyda v květnu 2020, která v USA a následně v celém světě zažehla protirasistické demonstrace. Aktivisté a spolky bojující proti rasismu tehdy začali kritizovat jména některých ulic v německé metropoli, včetně Mohrenstrasse.

Za pravdu jim nakonec dalo i zastupitelstvo centrální berlínské části Mitte, které v roce 2020 rozhodlo o změně jména ulice. To dosavadní označili za diskriminační a uvedli, že škodí pověsti Berlína.

Berlín po letech sporů přejmenuje „rasistickou“ ulici, dotkne se to i metra

Žalobu některých obyvatel ulice, kteří chtěli současné jméno zachovat, soud na začátku července zamítl. Radnice centrální části Mitte se proto rozhodla přistoupit k přejmenování a slavnostní ceremonie byla naplánována na sobotu.

V pátek dopoledne se ještě zdálo, že bude muset být odložena. Berlínský správní soud totiž uvedl, že ještě není rozhodnuto o jedné další žalobě namířené proti přejmenování, a proces zastavil. Večer ale vyšší instance předběžné opatření zrušila, a přejmenování tak nic nebrání.

Radnice části Mitte už v přípravě na sobotní ceremonii nechala umístit na sloupy cedule s novým jménem ulice, to staré bylo přelepeno oranžovými páskami.

Útok na izraelskou ambasádu v Berlíně chystal islamista s ruským pasem

Anton Wilhelm Amo byl jedním z prvních učenců v Německu, který byl afrického původu. Narodil se kolem roku 1703 v západní Africe a jako dítě jej zavlekli do Německa. Vystudoval na univerzitách v Halle a Wittenbergu, kde získal doktorát. Později přednášel ve Wittenbergu, Halle a Jeně, a to především filosofii a právo. Zřejmě v roce 1747 se vrátil do Afriky, kde po roce 1753 zemřel.

Na rohu ulic Mohrenstrasse a Wilhelmstrasse stojí budova velvyslanectví České republiky v Německu. Brutalistní stavba podle návrhu Věry a Vladimíra Machoninových má ovšem hlavní vchod z ulice Wilhelmstrasse, takže se jí změna adresy netýká.

Na přelomu loňského srpna a září se zastupitelský úřad kvůli rekonstrukci budovy ze 70. let navíc dočasně přestěhoval. Nyní sídlí na náměstí Hausvogteiplatz na opačném konci ulice, která má nést Amoovo jméno.

Vstoupit do diskuse (68 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Nasaď si helmu a jdi si na Ukrajinu sám. Salviniho vzkaz Macronovi rozlítil Paříž

Francie si tento týden předvolala italskou velvyslankyni v Paříži Emanuelu D’Alessandrovou. Důvodem byly podle francouzské diplomacie „nepřijatelné výroky“ italského vicepremiéra Mattea Salviniho na...

23. srpna 2025  10:06

U Svitav zemřel muž v autě, otřesený řidič náklaďáku dostal psychologickou pomoc

Při srážce osobního auta s nákladním v noci na dnešek na obchvatu Svitav zemřel osmačtyřicetiletý řidič osobního vozu. Hasiči následky nehody odstraňovali asi pět hodin. Motoristé se museli...

23. srpna 2025  9:57

Třetí smrt pod tramvají. Žena upadla v Plzni při přebíhání, souprava ji přejela

Tramvaj v pátek večer v plzeňské čtvrti Bolevec na severu města usmrtila čtyřiačtyřicetiletou ženu, která upadla při přebíhání kolejí. Žena zraněním podlehla, sdělila v sobotu ráno policejní mluvčí...

23. srpna 2025  9:53

Drogy i celostátně hledaní, policie si posvítila na řidiče v Praze. Padaly pokuty

Policisté v pátek podnikli rozsáhlou kontrolní akci řidičů v Praze. Mimo jiné se zaměřili na alkohol, drogy či celostátně hledané. První prohřešky na sebe nenechaly dlouho čekat. „Již během první...

23. srpna 2025  9:51

Záhada „úspěchu“ náboru ruské armády. Statistiky ukazují, že Medveděv přehání

Bývalý ruský prezident a místopředseda ruské Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv hrdě hlásí, že se ruské armádě daří najímat více lidí než před rokem. I ukrajinská vojenská rozvědka varovala, že Rusko...

23. srpna 2025  9:42

„Rasistická“ ulice u českého velvyslanectví v Berlíně se přejmenuje. Soud souhlasí

Berlín může v sobotu přejmenovat spornou Mouřenínovu ulici, tedy Mohrenstrasse. Rozhodl o tom v pátek večer vrchní správní soud, který tak zrušil dopolední rozhodnutí soudu nižší instance, který...

23. srpna 2025  9:11

Jak se vyhnout parkovnému? Pražané si myslí, že našli způsob

Řidiči v Praze, ale i v jiných městech se vyhýbají placeným parkovacím zónám vychytralým způsobem. Svá auta umisťují mimo vyznačené pole, čímž ale vytvářejí kontroverzní situace. Na fenomén upozornil...

22. srpna 2025  21:06,  aktualizováno  23.8

Smrt u Niagarských vodopádů. Náhle strhl volant a autobus plný turistů se převrátil

V americkém státě New York havaroval v pátek turistický autobus, který se vracel z Niagarských vodopádů do New Yorku. V autobuse cestovalo 54 lidí, pět z nich na místě zemřelo a desítky dalších...

23. srpna 2025  8:49

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují...

23. srpna 2025  8:30

V Kalifornii zamítli propuštění na podmínku i staršímu z bratrů Menendezových

Kalifornská soudní komise v pátek zamítla žádost o podmínečné propuštění z vězení Lylu Menendezovi, který si s mladším bratrem Erikem odpykává trest za vraždu rodičů. Informovala o tom agentura...

23. srpna 2025  8:05

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Běloruský řidič, v jehož autě se udusila syrská migrantka, jde před soud

Běloruský řidič, který loni převážel přes Česko 30 migrantů ze Sýrie, čelí obžalobě z převaděčství. Středočeský krajský soud se jeho případem začne zabývat v září, sdělil mluvčí soudu Jiří Wažik. V...

23. srpna 2025  7:47

V Salvadoru musí ředitelé škol nově dohlížet na oblečení a účesy žáků

Ve středoamerickém Salvadoru musí nově ředitelé škol dohlížet na oblečení a účesy žáků. Jedná se o jednu z novinek zavedených novou ministryní školství a armádní kapitánkou Karlou Triguerosovou....

23. srpna 2025  7:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.