„Rasistická“ ulice u českého velvyslanectví v Berlíně se přejmenuje. Soud souhlasí

Jméno Mouřenínova dostala ulice v centrální berlínské části Mitte už v 18. století. Podle některých výkladů po černochu či černoších, kteří zde žili, další názory název přímo spojují se zotročenými Afričany, kteří museli v Berlíně a Braniborsku sloužit.
Slovník Duden, který je v Německu jazykovou autoritou, označuje slovo Mohr, mouřenín, za zastaralé a diskriminační. Už před lety se přestal v Německu používat pro oblíbenou pěnovou sladkost název Mohrenkopf (Mouřenínova hlava). Nyní se prodává nejčastěji jako Schokokuss (Čokoládový polibek).
Debatu o přejmenování Mouřenínovy ulice v Berlíně rozproudila smrt amerického černocha George Floyda v květnu 2020, která v USA a následně v celém světě zažehla protirasistické demonstrace. Aktivisté a spolky bojující proti rasismu tehdy začali kritizovat jména některých ulic v německé metropoli, včetně Mohrenstrasse.
Za pravdu jim nakonec dalo i zastupitelstvo centrální berlínské části Mitte, které v roce 2020 rozhodlo o změně jména ulice. To dosavadní označili za diskriminační a uvedli, že škodí pověsti Berlína.
Žalobu některých obyvatel ulice, kteří chtěli současné jméno zachovat, soud na začátku července zamítl. Radnice centrální části Mitte se proto rozhodla přistoupit k přejmenování a slavnostní ceremonie byla naplánována na sobotu.
V pátek dopoledne se ještě zdálo, že bude muset být odložena. Berlínský správní soud totiž uvedl, že ještě není rozhodnuto o jedné další žalobě namířené proti přejmenování, a proces zastavil. Večer ale vyšší instance předběžné opatření zrušila, a přejmenování tak nic nebrání.
Radnice části Mitte už v přípravě na sobotní ceremonii nechala umístit na sloupy cedule s novým jménem ulice, to staré bylo přelepeno oranžovými páskami.
Anton Wilhelm Amo byl jedním z prvních učenců v Německu, který byl afrického původu. Narodil se kolem roku 1703 v západní Africe a jako dítě jej zavlekli do Německa. Vystudoval na univerzitách v Halle a Wittenbergu, kde získal doktorát. Později přednášel ve Wittenbergu, Halle a Jeně, a to především filosofii a právo. Zřejmě v roce 1747 se vrátil do Afriky, kde po roce 1753 zemřel.
Na rohu ulic Mohrenstrasse a Wilhelmstrasse stojí budova velvyslanectví České republiky v Německu. Brutalistní stavba podle návrhu Věry a Vladimíra Machoninových má ovšem hlavní vchod z ulice Wilhelmstrasse, takže se jí změna adresy netýká.
Na přelomu loňského srpna a září se zastupitelský úřad kvůli rekonstrukci budovy ze 70. let navíc dočasně přestěhoval. Nyní sídlí na náměstí Hausvogteiplatz na opačném konci ulice, která má nést Amoovo jméno.