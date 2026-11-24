Volby v Berlíně, který je německým hlavním městem a zároveň spolkovou zemí, se konaly 20. září. Vyhrála je s 25,7 procenta hlasů Levice, která se následně rozhodla vést koaliční jednání se dvěma dalšími stranami: Zelenými a SPD. Překážkou v jednáních jsou ale výroky některých členů Levice, které jsou podle kritiků antisemitské či protiizraelské.
Kritika se v posledních týdnech soustředila především na Emdeovou, která se v září stala poslankyní za městskou část Neukölln. Místní buňka Levice je považována za zvlášť radikální v názorech na Izrael a palestinskou otázku.
Čerstvě zvolená poslankyně mimo jiné v minulosti uvedla, že státy nemají z podstaty právo na existenci, právo na existenci podle ní mají pouze lidé. Kvůli historické zodpovědnosti za holokaust přitom Německo dlouhodobě označuje existenci a bezpečnost Izraele za svůj státní zájem.
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Levice v Berlíně chce vyloučit svou poslankyni Emdeovou. Neuznává Izrael
Pětačtyřicetiletá Emdeová opakovaně odmítla své výroky odvolat a naopak zdůraznila, že si za nimi stojí. Před časem kritizovala vedení své strany, které se podle ní příliš soustředí na právo Izraele na existenci a málo na třídní boj a boj proti kapitalismu.
Minulý týden vedení frakce uvedlo, že ztratilo v Emdeovou důvěru a podalo návrh na její vyloučení z frakce. Podle DPA pro návrh hlasovalo 33 ze 44 poslanců, kteří usedají v berlínském poslaneckém klubu Levice.
Předseda sociální demokracie v Berlíně Steffen Krach stanovil před časem vyloučení Emdeové z frakce Levice za podmínku pro vznik koalice SPD, Levice a Zelených. Pokud by ji frakce odmítla vyloučit, hrozilo, že plánovaná spolupráce tří levicových stran v Berlíně zkrachuje. Také celostátní předsedkyně strany Zelených Franziska Brantnerová uvedla, že považuje vyloučení Emdeové za podmínku vzniku koalice.