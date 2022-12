Zloději v Německu ukradli ampule s býčím spermatem, ztráty jdou do tisíců

O případu informovala agentura DPA s odvoláním na policejní zprávu. „Stopy po vloupání na místě činu nebyly patrné. Byl ukraden potenciální život,“ stojí ve zprávě.

Policie nyní také zjišťuje, zda bylo sperma odvezeno odborně v chlazeném stavu a zda bylo případně nabízeno k prodeji, uvedl policejní mluvčí. Pro náležitý transport specifického materiálu je třeba tekutý dusík, aby sperma neodumřelo.

To, co zní možná jako veselá příhoda, znamená pro farmáře citelnou ztrátu. Cena jedné dávky býčího spermatu se podle německé agrární komory pohybuje v rozmezí od 30 do 100 eur (zhruba 730 až 2 430 korun) v závislosti na původu zvířete.