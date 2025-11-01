Berlínské letiště kvůli dronu zastavilo provoz, pak povolilo výjimku

Informují německá média.
Provoz na berlínském letišti musel být přerušen mezi 20. a 22. hodinou. Odkloněno bylo jedenáct letů. Čtyři musely přistát v Lipsku, čtyři v Drážďanech a tři v Hamburku.
Další letadla kroužila nad Berlínem, jiné lety byly zrušeny úplně.
Mluvčí braniborské policie Bildu potvrdil, že dron viděl jeden svědek, jeho výskyt potvrdila i tamní policejní hlídka. Po 22. hodině už bylo pozorování negativní a provoz na letišti postupně obnoven.
Poplach na letišti v Mnichově. Kvůli neznámým dronům zrušilo 17 letů
Letiště poté operativně zrušilo zákaz nočních letů. Letadla tak mohou přistávat mezi 1. a 4. hodinou.
„Vzhledem k situaci, udělilo řízení letového provozu výjimku. Vzlety a přistání jsou povoleny i po půlnoci,“ uvedl mluvčí letiště.
Není to poprvé, co nad německým letištěm byly zpozorovány drony. Začátkem října letiště v Mnichově zavřelo obě ranveje, dvakrát za 24 hodin. Zrušeno bylo téměř 20 odletů, dotklo se to téměř 3 000 cestujících.
Německá vláda chce kvůli nedávným incidentům zlepšit obranu proti dronům. Schválila novelu zákona, která umožní spolkové policii proti nebezpečným bezpilotním letounům zasáhnout, a to především v okolí letišť, železnic či lodí. Podle ministerstva vnitra bude moci policie drony i sestřelovat.