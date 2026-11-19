K jednání ostatní členy koalice společně pozvali německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Andy Burnham. Cílem je koordinovat další postup při podpoře Ukrajiny v její obraně proti ruské invazi.
Kushner a Witkoff dorazili do budovy německého kancléřství v centru Berlína krátce po 13:00. Po jejich jednání s Merzem následovala kancléřova schůzka s Macronem, Burnhamem a Zelenským.
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„Děláme vše pro to, aby byla přítomnost Evropy v jednacím procesu plnohodnotná a aby setkání měla výsledky,“ uvedl ukrajinský prezident po příletu do Berlína na síti Telegram. Dodal, že má ve čtvrtek v plánu i bilaterální schůzky, mimo jiné s kancléřem Merzem. Setkat by se měl také s americkými zmocněnci.
Kushner dopoledne na síti X napsal, že pro něj a druhého amerického vyjednávače Witkoffa „je prioritou dále posílit naši úzkou koordinaci s Ukrajinou a Evropou a pracovat na jednotném postoji k základním prvkům trvalého míru na Ukrajině“.
Američané také chtějí v Berlíně připravovat program a formát dalšího kola mnohostranných jednání o ukončení války na Ukrajině. Těchto rozhovorů se dosud účastnili zástupci Ukrajiny, Ruska a Spojených států, příště se k nim mají přidat evropští politici.
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Očekáváni jsou mimo jiné premiéři Polska a Itálie Donald Tusk a Giorgia Meloniová, dánská premiérka Mette Frederiksenová a premiéři Švédska, Nizozemska, Belgie a Řecka Ulf Kristersson, Rob Jetten, Bart De Wever a Kyriakos Mitsotakis.
Účastnit se budou rovněž norský premiér Jonas Gahr Störe a finský prezident Alexander Stubb, kteří na konci října telefonovali s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Slovinsko zastoupí premiér Janez Janša a dorazí i premiéři Estonska a Lotyšska a litevský prezident Gitanas Nauséda. Chybět nebude ani irský premiér Micheál Martin, jehož země nyní předsedá Radě EU.
Kromě hlav národních delegací se do jednání zapojí generální tajemník NATO Mark Rutte, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa.
Spor mezi Babišem a Merzem
Za Česko bude přítomen premiér Andrej Babiš. Úřad české vlády uvedl, že v Berlíně se bude diskutovat „o dalším postupu a koordinaci podpory mírového procesu v návaznosti na aktuální vývoj“. Merz se dostal s Babišem před časem do sporu kvůli další finanční podpoře Ukrajiny.
Kancléř vyzval, aby se na ní podílely všechny země Evropské unie bez výjimky, a pohrozil, že jinak Německo zablokuje jednání o budoucím rozpočtu EU. Babiš jeho slova kritizoval, slovenský premiér Robert Fico dokonce označil Merzův postup za vydírání. Další finanční pomoc Kyjevu nechtějí kromě Česka a Slovenska poskytovat ani Maďarsko či Bulharsko.
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Slovensko se zúčastní jednání jako pozorovatel, zastoupí ho velvyslanec Juraj Macháč. Pozorovatelský status má v koalici také Bulharsko, které rovněž zastoupí ambasador. Také za Maďarsko stejně jako za několik dalších zemí se jednání zúčastní jen vedoucí jeho berlínského zastoupení.
V 17:15 je na programu závěrečná tisková konference, na které vystoupí Merz, Macron, Burnham, Zelenskyj, Witkoff a Kushner.
Podle agentury DPA je cílem německých hostitelů především zajistit další finanční pomoc Ukrajině. Radit se chtějí s ostatními také o bezpečnostních garancích pro Ukrajinu a o tom, jak dosáhnout, aby Evropané byli součástí mírových jednání.
Zdroje z vládních kruhů německým médiím řekly, že načasování summitu v Berlíně není náhodné. Navazovat totiž bude na trojstrannou schůzku prezidentů Spojených států, Ruska a Číny Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga.
Ta se konala na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v čínském Šen-čenu. Podle zdrojů z německé vlády tak bude moci koalice „rychle, společně a koordinovaně“ reagovat na výsledky schůzky v Číně.