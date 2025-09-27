Berlín chce po 35 letech jednoty všechna ministerstva. Scestné, odpovídá Bonn

Třicet pět let po znovusjednocení mají stále některá německá ministerstva své hlavní sídlo v Bonnu, někdejší metropoli spolkové republiky. To stojí podle kritiků státní rozpočet zbytečně miliony eur ročně, které putují mimo jiné na služební cesty ministerských úředníků. Berlínský primátor Kai Wegner proto před výročím sjednocení vyzval, aby se dokončil přesun úřadů do hlavního města.
Sídlo Spolkového ministerstva obrany v Bonnu (1. srpna 2025)

Sídlo Spolkového ministerstva obrany v Bonnu (1. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Po druhé světové válce vznikly dva německé státy: Na území americké, britské a francouzské okupační zóny na západě to byla Spolková republika Německo (SRN), na území sovětské zóny na východě Německá demokratická republika (NDR).

Západní Německo si jako svou provizorní metropoli zvolilo Bonn, který bombardování za války nepoškodilo tolik jako jiná západoněmecká města. Centrem moci komunistické NDR se stala východní část Berlína. Po pádu komunistického režimu v NDR v roce 1989 a znovusjednocení Německa se hlavním městem stal opět Berlín, vláda a Spolkový sněm v něm znovu sídlí od roku 1999.

Německo po 30 letech: sjednocené a rozdělené. Úspěchy kalí hořkost na východě

Řada institucí ale i tak zůstala v Bonnu, který nese oficiálně přívlastek „spolkové město“. Hlavní sídlo v něm má nadále šest ministerstev, například ministerstva obrany, zdravotnictví či zemědělství. Ostatní ministerstva mají hlavní sídlo v Berlíně, ale pobočku v Bonnu.

Všechna ministerstva tak mají budovy a zaměstnance v obou městech. Dnes je v Bonnu zhruba každé třetí pracovní místo na německých ministerstvech.

Kritika nákladů na udržování úřadů v Bonnu není nová, objevuje se pravidelně. Krátce před letošním Dnem německé jednoty, který připadá na 3. října, ji vyslovil berlínský primátor Wegner.

„Nedává to žádný smysl, aby část zaměstnankyň a zaměstnanců seděla v Bonnu, další v Berlíně... abychom tu měli 20 tisíc služebních cest ročně,“ řekl.

„Žije tu moc cizinců.“ Třetina lidí v bývalé NDR si přeje vznik diktatury

Podle něj cestování vládních úředníků mezi Berlínem a Bonnem nestojí jen mnoho peněz, ale je špatné i pro životní prostředí. Podle Wegnera by přitom i řada samotných úředníků pracujících v Bonnu chtěla do Berlína. „Mladí lidé jdou do Berlína, když chtějí postoupit v kariéře. Proto musíme dokončit kompletní přesun,“ vyzval.

Mimo realitu, naopak chceme posílit, zní z Bonnu

Reakce z Bonnu na sebe nenechala dlouho čekat. Primátorka města na Rýně Katja Dörnerová označila Wegnerův návrh za „scestný a zcela mimo současnou realitu“. „Město nyní jedná se spolkovou vládou, aby Bonn jako druhé centrum spolkové republiky naopak posílilo,“ řekla.

Podle ní je v zájmu celé země, aby vládní instituce v jejím městě zůstaly. Překážkou je navíc i zákon o přesunu hlavního města z roku 1994, který stanovil, že v Bonnu musí zůstat „velká část pracovních míst na ministerstvech“.

Wegnerovu iniciativu kritizoval také šéf úřadu vlády spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, v níž Bonn leží. Podle Nathanaela Liminského se práce z domova a videokonference staly tak běžnou součástí práce ministerstev, že každý, kdo argumentuje služebními cestami a klimatickými dopady, jedná buď z „nevědomosti, nebo z průhledné snahy o prosazení vlastních zájmů“. Dosavadní pokusy o zrušení sídel ministerstev v Bonnu vždy ztroskotaly právě na odporu Severního Porýní-Vestfálska.

Německo je i po 30 letech rozdělené, mezi západem a východem je řada rozdílů

Podle Wegnera by ale jím požadovaný krok mohl být 35 let po znovusjednocení Německa „dalším krokem k dokončení německé jednoty“.

Náklady na přesun by se podle něj vyšplhaly na čtyři až šest miliard eur (97 až 146 miliard Kč). „Ale když se zamyslíte nad tím, že teď nás to stojí 20 milionů ročně... pak si myslím, že to v konečném důsledku dává smysl,“ dodal berlínský primátor.

