Netanjahu válčí, aby nepykal za korupci, ukazuje film, který Izrael nesmí vidět

Film The Bibi Files, který natočila režisérka Alexis Bloomová ve spolupráci s Gibneym právě na základě uniklých výslechů, není jen o politických skandálech – je to příběh o zradě, strachu a boji o moc. A především o člověku, který by měl být vzorem – o izraelském premiérovi Benjaminu Netanjahuovi.

Podle obvinění vznesených v roce 2019 přijímal Netanjahu, přezdívaný Bibi, hodnotné dary od významných podnikatelů. Drahé šperky, šampaňské nebo doutníky měly být následně vyměněny za protislužby.

Například přední hollywoodský producent Arnon Milchan, který má na svém kontě více než 120 celovečerních filmů – včetně snímků Pretty Woman, Zachraňte Willyho! nebo Ďáblův advokát – v dokumentu popisuje, jak dodával Netanjahuovi a jeho rodině luxusní dárky v hodnotě tisíců amerických dolarů. „Měli jsme to dělat jinak. Ale jednal jsem na základě požadavků premiéra,“ řekl podle agentury AP v dokumentu Milchan.

Uniklé policejní výslechy z let 2016 až 2018 ukazují, jak se izraelský premiér, často až hystericky, brání, když je konfrontován s důkazy o přijetí darů. „Nevzpomínám si. Mám důležitější věci na práci, než počítat lahve šampaňského,“ odpovídá Netanjahu na otázky vyšetřovatelů.

Soudní proces, v němž je Bibi obžalován z korupce, podvodu a zneužití důvěry, začal tento týden. Netanjahu se tak stal prvním premiérem v historii země, který čelí soudnímu procesu během výkonu své funkce.

„Myslel jsem, že jde o něco velkého, ale tohle je výbušné,“ říká Gibney, kterému se uniklé policejní výslechy dostaly do rukou v roce 2023. Ačkoliv neumí hebrejsky, tušil, že se jedná o cenný materiál. Po konzultaci s izraelským novinářem Ravivem Druckerem začal projekt nabírat reálné kontury.

„Nahrávky odhalují Netanjahuovu povahu velmi výjimečným způsobem. Jsou silným důkazem jeho chamtivosti a zkorumpovanosti, které nás dovedly až do současné situace,“ uvedl Gibney pro časopis Variety s odkazem na situaci v židovském státě a válku v Pásmu Gazy.

Zneužívání moci

Kromě uniklých policejních výslechů v dokumentu tvůrci zveřejnili i rozhovory s několika osobnostmi včetně izraelských politiků nebo novinářů. Právě Drucker, který se Netanjahuovi věnuje již několik let, ve filmu tvrdí, že všechny jeho nedávné kroky – od spojenectví s krajně pravicovými politiky přes kontroverzní soudní reformu až po prodlužování probíhající války v Gaze – souvisí se snahou vyhnout se odsouzení za korupci.

„Motorem všeho jsou korupční kauzy,“ říká Drucker. „Všechno to začalo tím, že premiér nerespektuje zákony. Po katastrofě 7. října se pro něj válka stala dalším nástrojem, jak se udržet u moci,“ míní novinář.

Výsledkem zpracování výslechů i rozhovorů je film, který nemá v Izraeli šanci na oficiální uvedení. Netanjahu se snažil promítání dokumentu zastavit. I přes kroky jeho právníků však byla neúplná verze již letos k vidění na dvou mezinárodních filmových festivalech – nejdříve v Torontu a následně v New Yorku. Dále se film šíří nelegálně na sociálních sítích. „Film se v Izraeli šíří pirátsky jako požár,“ říká podle AP Bloomová.

Dokument vyvolal v izraelských médiích bouřlivé reakce. Příznivci Netanjahua tvrdí, že jde o politickou kampaň proti němu. Jeho odpůrci naopak vidí v dokumentu důkaz o jeho zneužívání moci. Film nešetří ani Netanjahuovy politické kroky. Mnozí komentátoři tvrdí, že jeho právní problémy vedly k rozhodnutí o kontroverzní reformě izraelského soudnictví, která rozdělila zemi na dva tábory a vyvolala masové protesty.

Režiséři zdůrazňují, že film není určen pouze pro levicové odpůrce Netanjahua, ale i pro centristické diváky. „Kritizovat izraelského premiéra je v pořádku a není to antisemitské,“ míní Bloomová.