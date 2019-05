Banksy v Benátkách narazil. Policie ho vyhnala z náměstí sv. Marka

Dvojsmyslným názvem Benátky v oleji chtěl Banksy patrně upozornit na dopad cestovního ruchu na životní prostředí. Nakonec jej z místa vykázali nic netušící policisté jednoduše proto, že neměl povolení tam stánek mít.



Banksy svou poslední akci zdokumentoval na videu, které zveřejnil na Instagramu. „Stavím svůj stánek na benátském bienále,“ uvádí příspěvek na sociální síti. „Ačkoli to je největší a nejprestižnější umělecká událost na světě, z nějakého důvodu mě zatím nikdy nepozvali,“ dodává.

Od kolemjdoucích se jeho poslední výtvor dočkal chvály. Nezvyklého stánku si všiml fotograf, který spolupracuje s agenturou DPA. Starší člověk schovaný za novinami ale na jeho dotazy neodpovídal. Tvář mu prý zakrýval klobouk.

„Děkujeme Banksymu za to, že do našeho zuboženého města přinesl toto umělecké dílo,“ napsala na Facebooku benátská iniciativa Ne velkým lodím (No grandi navi). „A jaké je poselství tohoto videa? To, že my (občané, umělci a běžní lidé) musíme odejít a ony (velké výletní lodi) mohou zůstat,“ uvedla iniciativa.

Město na laguně, kde citelně ubývá místních, se s náporem turistů snaží v poslední době vyrovnat regulací. Plánuje se, že od roku 2022 si turisté budou muset svůj pobyt rezervovat.

Před týdnem se v Benátkách objevilo na zdech graffiti, které italská média připisují také Banksymu. Zachycuje dětského ztroskotaného uprchlíka v záchranné vestě, který má v ruce zapálenou světlici.

Minulý rok média po celém světě zaznamenala nečekanou sebedestrukci Banksyho obrazu Dívky s červeným balónkem v aukční síni Sotheby’s. V rámu obrazu byla zabudovaná skartovačka a dražený sprej na plátně jí způli projel. Na svém instagramovém účtu Banksy už dříve vysvětlil, že svůj počin chápe jako kritiku trhu s uměním.

Graffiti tohoto enigmatického umělce se poprvé objevilo na zdech v Bristolu. Banksy si zakládá na anonymitě, jeho díla se ale v aukcích pravidelně prodávají za statisíce dolarů. Své výtvory kromě Británie zanechal například i na zdech ve Spojených státech nebo v Pásmu Gazy.

Benátské bienále přiláká každé dva roky více než půl milionu návštěvníků. Začalo 11. května a potrvá do 24. listopadu. Českou republiku zde letos reprezentuje dílo dvaadevadesátiletého sochaře Stanislava Kolíbala.