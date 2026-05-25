Podle prvních odhadů citovaných agenturou ANSA Venturini dostal 51 procent hlasů a měl by se tak stát novým starostou Benátek. Ve svém programu středopravicový kandidát tvrdí, že počítá s pokračováním výběru poplatku.
Venturini chce „uplatňovat vyšší a dynamickou sazbu s prvním cílem snížit počet denních turistů přítomných ve městě v průběhu roku“. Výnos z poplatku podle něj má být použit na pokrytí nákladu na služby pro rezidenty.
Se zrušením poplatku naopak počítal středolevicový kandidát Andrea Martella. Politik však podle odhadů, které cituje ANSA, dostal 37 procent hlasů.
Benátky vybírají poplatek pět až deset eur (120 až 240 korun) od turistů, kteří se ve městě neubytují, ve vybraných dnech od dubna do července. Jedná se o dny, kdy jsou podle radnice Benátky velmi vytížené. Opatření má podle zastánců zkrotit přebujelý turismus, podle odpůrců však na počet návštěvníků větší dopad nemá.