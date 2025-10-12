Pošlete peníze, nebo usmrtíme třicet běluh, hrozí kanadský zábavný park vládě

  13:59
Kanadský zábavní park Marineland se ocitl v krizi – podle ochránců zvířat chová mořské savce v nevyhovujících podmínkách, návštěvníků ubývá a finance docházejí. Park proto žádá vládu o finanční pomoc a varuje, že bez ní možná bude muset třicet běluh utratit.
Bělucha pluje ve vodní nádrži v Marinelandu. (13. července 2023)

Bělucha pluje ve vodní nádrži v Marinelandu. (13. července 2023) | foto: Profimedia.cz

Nevyhovující podmínky v nádržích potvrzují dronové záběry. (21. září 2025)
Návštěvníci Marinelandu krmí běluchy. (17. srpna 2009)
Nevyhovující podmínky v nádržích potvrzují dronové záběry. (21. září 2025)
Bělucha pluje ve vodní nádrži v Marinelandu. (10. dubna 2019)
Kanadský Marineland byl po desetiletí oblíbeným cílem rodinných výletů. V obřích akváriích poblíž Niagarských vodopádů nabízel možnost zblízka pozorovat taje mořského života.

To, co kdysi bývalo oblíbenou atrakcí s chytlavou reklamní melodií, však dnes čelí rostoucí kritice kvůli zanedbané péči o zvířata – nejen o běluhy a ryby, ale i o suchozemské druhy, například medvědy či losy.

Kritika sahá až do roku 2020, kdy zde organizace Animal Welfare Services zahájila vyšetřování. To vedlo k závěru, že mořští savci jsou ohroženi kvůli špatné kvalitě vody.

Zpívající velryby vypouštějí kroužky z bublin podobně jako kuřáci dým

Podle agentury Canadian Press zemřelo v zařízení za posledních šest let celkem dvacet velryb – jedna kosatka a devatenáct běluh. Společnost tvrdí, že o zvířata bylo postaráno dobře a úhyny byly součástí přirozeného životního cyklu.

V roce 2020 však byl Marineland usvědčen z týrání tří mladých černých medvědů, kteří byli měsíce drženi v malých výbězích bez přístupu k vodě. Park tak přišel o svou dřívější pověst rodinné atrakce.

Investice návštěvníky nepřesvědčily

Do roku 2024 se sice po investicích do nových technologií kvalita vody zlepšila, jak uvedla provinční vláda, návštěvníky to ale nepřilákalo zpět. Finanční krize se tak dále prohlubuje.

Letos na jaře už se park návštěvníkům vůbec neotevřel a podle BBC hrozí, že brzy zkrachuje. „Prý spalují nábytek, aby v zimě vytopili budovy,“ uvedl starosta Niagarských vodopádů Jim Diodati pro Radio-Canada.

Zástupci parku připouštějí, že si další péči o zvířata nemohou dovolit, a proto jim hledají nový domov. Marineland požádal federální vládu o povolení k prodeji velryb do zábavního parku v čínském Zhuhai.

Ministryně rybolovu Joanne Thompsonová žádost zamítla s tím, že i v čínském zařízení by velryby čelily nevyhovujícím podmínkám. Rozhodnutí podpořila řada organizací na ochranu zvířat.

Velrybí mršiny patřily jen urozeným a jejich krev sající parazité se jedí

Minulý týden pak představitelé Marinelandu vládu šokovali oznámením, že bez státní pomoci mohou být nuceni velryby utratit. V dopise ministerstvu uvedli, že jakýkoli osud zvířat bude „přímým důsledkem rozhodnutí vlády“.

Thompsonová reagovala ostře: „To, že Marineland nenaplánoval udržitelnou alternativu, přestože chová velryby desítky let, neznamená, že vláda musí hradit jejich provoz.“

Současný stav zvířat zůstává nejasný – Marineland na dotazy novinářů nereaguje.

Řešení v nedohlednu

Odborníci a úředníci nyní hledají cesty, jak běluhy zachránit. Na řešení se ale neshodnou. Někteří považují hrozbu utracení za nátlak s cílem získat peníze.

Bývalý hlavní trenér velryb v Marinelandu Phil Demers, dnes jeho kritik, upozorňuje, že umístit všech třicet běluh do jednoho zařízení je téměř nemožné. Nejvhodnějším řešením by podle něj bylo rozdělit je do několika amerických akvárií. „Zvířata musí z Marinelandu pryč. Včera bylo pozdě,“ dodal.

Každý rok zabijí Faeřané stovky velryb. Masový lov je stmeluje, říká režisér

Marineland vznikl roku 1961 a rozkládá se na ploše více než 400 hektarů v kanadském Ontariu. Z kdysi slavného symbolu rodinné zábavy se však stává varovný příklad toho, jak tenká je hranice mezi komercí a péčí o živé tvory.

