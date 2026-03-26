Běloruský vůdce Lukašenko přiletěl za Kimem do Severní Koreje

Lukašenko ve středu navštívil také mauzoleum Kumsusan v Pchjongjangu, kde leží těla předchozích severokorejských vůdců Kim Ir-sena a Kim Čong-ila, kde položil za sebe květinový koš a také kytici, kterou poslal ruský prezident Vladimir Putin, napsala večer agentura Reuters s odvoláním na severokorejskou státní agenturu KCNA.
Informace o jednáních mezi lídry Běloruska a KLDR zatím nejsou k dispozici. Podle agentury AP však běloruský ministr zahraničí Maksim Ryžankov oznámil, že oba státníci podepíší smlouvu o přátelství a spolupráci mezi zeměmi.
Naposledy se Lukašenko a Kim Čong-un setkali v září 2025 v Pekingu, kde se zúčastnili vojenské přehlídky k oslavě 80. výročí konce druhé světové války. Oba patří k nejbližším spojencům ruského prezidenta Vladimira Putina a podporují ruskou invazi na Ukrajinu.
|
Lukašenko, který vládne Bělorusku už přes tři desetiletí, umožnil na začátku ruské agrese v roce 2022 využít běloruské území jako výchozí bod pro invazi. Později také souhlasil s rozmístěním ruských jaderných zbraní na území své země.
Kim Čong-un naproti tomu vyslal Moskvě na pomoc tisíce severokorejských vojáků a velké množství munice. V poslední době se zároveň podle AP snaží navázat užší spolupráci se zeměmi, které se otevřeně staví proti Spojeným státům. V pondělí například obvinil USA z globálního terorismu v narážce na válku na Blízkém východě, která začala 28. února údery Spojených států a Izraele na Írán. Zároveň vyzval k tomu, aby KLDR přijala významnější roli v rámci jednotného postupu proti Washingtonu.
Poslední diplomatická cesta běloruského činitele do KLDR se uskutečnila v roce 2024. Ministr Ryžankov tehdy přijel do Pchjongjangu jednat o posílení vzájemného obchodu.