Hackeři napadli běloruské dráhy, žádají odchod Rusů a propuštění vězňů

„Jsme připraveni drahám poskytnout šifrovací klíče za podmínky, že úřady osvobodí padesátku politických vězňů a znemožní přítomnost ruských vojsk v Bělorusku,“ vzkázala úřadům skupina, která je zároveň ujistila, že úmyslně nenapadla automatické a bezpečnostní systémy železnic.

Bezprostřední důsledky útoku nebyly okamžitě jasné. Běloruské dráhy nicméně oznámily, že prodej elektronických jízdenek „z technických důvodů“ nyní nefunguje. Dráhy podle státní agentury Belta pracují na jeho obnově a zákazníkům radí, ať si zatím kupují jízdenky v pokladnách.

O jakémkoliv průniku do počítačových systémů se dráhy nezmínily a na dotazy agentury Reuters dosud neodpověděly.

Juliana Šemetovecová, která se označila za mluvčí počítačových partyzánů, ačkoliv není členkou skupiny, Reuters řekla, že útok zřejmě postihl nákladní dopravu. Cílem podle ní mělo být zabránit přesunům ruských jednotek, ale zatím je příliš brzy na hodnocení, zda akce uspěla.

„Političtí vězni, jejichž propuštění požadujeme, nutně potřebují lékařskou péči,” sdělila skupina agentuře Bloomberg.

Franak Viačorka, hlavní poradce běloruské opoziční vůdkyně Svjatlany Cichanouské v exilu, označil útok hackerů za „masivní akci”, která by mohla mít vliv na rozmístění ruských jednotek.

„Mohlo by to ochromit železniční infrastrukturu, která byla v posledním týdnu využívána k přepravě ruských vojenských vozidel a vojáků na běloruské území,” řekl Viačorka. „Chápeme, proč to udělali. Vysílají velmi silnou zprávu,” dodal.

Rusko chystá manévry

Rusko přesouvá vojenskou techniku a vojáky do Běloruska před společným cvičením, které se uskuteční v únoru.

Očekává se, že manévry zvýší napětí mezi Ruskem a Západem kvůli Ukrajině, u jejíchž hranic se soustřeďují ruská vojska, ačkoliv Moskva popírá, že by měla v úmyslu napadnout sousední zemi.

Šemetovecová uvedla, že sama žije v USA, ale z bezpečnostních důvodů nemůže odhalit identitu či cokoli dalších o členech skupiny, která podle ní vznikla v září 2020 po brutálních zásazích běloruských úřadů proti masovým demonstracím.

Jejich účastníci protestovali proti autoritářskému režimu Alexandra Lukašenka, jehož úřady opět vyhlásily vítězem prezidentských voleb.

Skupina se dříve přihlásila k odpovědnosti za ochromení vládních internetových stránek, k napadení počítačů ministerstva vnitra a vládních databází a k odhalení jmen a osobních údajů příslušníků bezpečnostních složek.