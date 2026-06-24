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Lukašenkův ústup. Bělorusko vypnulo navaděče ruských dronů, uvedl Zelenskyj

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  21:48
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií
Bělorusko od pondělka přerušilo činnost retranslačních stanic, které pomáhaly navádět ruské drony při útocích na Ukrajinu, řekl dnes večer novinářům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s odvoláním na informace od hlavního velitele ukrajinské armády a od rozvědky. Zelenskyj minulý pátek pohrozil Minsku zásahem, pokud činnost stanic neukončí.

Zatím není jasné, zda Bělorusové tyto stanice odstranili, anebo jen vypnuli.

„Jestli je odstranili, anebo ne, to, upřímně řečeno, ještě nevím. Ale pracujeme na tom a velice pozorně sleduji situaci a každý den dostávám hlášení. Faktem je, že retranslátory k dnešnímu dni nefungují,“ prohlásil Zelenskyj podle serveru Ukrajinska pravda.

Web připomněl, že Zelenskyj dal v pátek běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi ultimátum: buď do týdne odstraní retranslační stanice, které korigují nálety ruských dronů na ukrajinská městá, anebo to místo něj udělá Ukrajina.

Běloruská pohraniční stráž dohlíží na hranice s Ukrajinou. (15. února 2023)
Ukrajinští vojáci brání pozice na hranici s Běloruskem. (13. ledna 2023)
Běloruská pohraniční stráž dohlíží na hranice s Ukrajinou. (15. února 2023)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil pohraničníky chránící hranice s Běloruskem. (19. dubna 2023)
7 fotografií

Ukrajinští pohraničníci zaznamenali, že poklesl počet ruských dronů letících přes Černihivskou oblast, která leží na severu Ukrajiny u hranic s Ruskem a Běloruskem, a v posledních dnech se nevyskytl případ, že by ruské drony letěly ve velkém počtu podél bělorusko-ukrajinské hranice, dodal portál.

Ruští představitelé v reakci na Zelenského výroky obvinili Ukrajinu ze vměšování do běloruských záležitostí. Lukašenko, který je nejbližším spojencem Moskvy, přímo nereagoval. Nicméně na konci května uvedl, že se nenechá zatáhnout do války proti Ukrajině a že je ochoten se sejít se Zelenským.

Lukašenko to řekl poté, co Zelenskyj varoval před hrozbou, že by Rusko podniklo novou ofenzívu proti Ukrajině z běloruského území, jak již učinilo na začátku války. Ukrajinský prezident také poukázal na snahy Moskvy zapojit Bělorusko do války, kterou Rusko pátým rokem vede proti Ukrajině.

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