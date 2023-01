Jsou trochu divocí a smutní, říkají o ruských vojácích na cvičení v Bělorusku

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

V posledních měsících se na polygonu podrobovali vojenskému výcviku zmobilizovaní Rusové. Některé přivezli zdaleka, dokonce z krajů ležících za Uralem. Na sociálních sítích se objevil příspěvek dvaačtyřicetiletého Olega Tomingase, dobrovolníka z Isilkulu z Omské oblasti na Sibiři, že je na cestě do Osipovičů a odtud na Ukrajinu. Doufá, že se z války vrátí. Když mu zpravodaj serveru navrhl popovídat si, zablokoval mu číslo.

Ruské vojáky ubytovali v kasárnách běloruské 336. raketové a 51. dělostřelecké brigády. Část Rusů však musí žít ve stanech přímo na polygonu, odkud je podle místních ustavičně slyšet výstřely.

Kvůli špatnému ubytování jsou Rusové často nemocní. V okresní nemocnici jim vyhradili dokonce několik pokojů. Nejčastěji je trápí respirační onemocnění a z toho plynoucí komplikace. „Nesmíme poskytovat žádné informace. Obraťte se na ministerstvo,“ říkají v nemocnici.

Vojáci si kupují sladkosti, salám a pivo

Ruští vojáci jsou podle místních různého věku, od mladých chlapců po muže středního věku. Na vycházku je pouštějí jen vzácně. „Mnozí se tváří zasmušile, jako by ani do Běloruska nepřicestovali ze své vůle. Město si prohlížejí se zájmem. Místní se jim ale vyhýbají. Na otázky odpovídají, ale do rozhovoru se nezapojí. Neslyšel jsem o žádných konfliktech. Osipoviči vždy byly vojenským městem, a tak se lidé uniformám nediví,“ uvedl jeden z místních obyvatel.

Prodavačka si všimla, že jí díky Rusům stouply tržby. Vojáci si kupují sladkosti, salám a pivo. „Stává se, že si vezmou vodku. Chovají se jinak než naši. Jsou ostřejší a trošku divocí. Šokuje je výběr zboží v obchodě, mají rádi náš chleba. Když odcházejí, tváří se obvykle provinile,“ vykládá.

Cvičení na polygonu byla opět prodloužena, do 16. ledna. Místní tvrdí, že přes vesnici, která je na cestě do vojenského prostoru, ustavičně jezdí vojenská vozidla.

„Tanky a další těžkou techniku dovezli na nádraží, odkud na cvičiště dojela po své ose. Na lesní cestě jsou teď vyjety hluboké koleje. Naši tam nechodí. Říkají, že v lese stály stany a okolo byly ozbrojené hlídky,“ vypráví obyvatel ze vsi ležící nedaleko vojenského prostoru.

Ve městě si myslí, že Rusů je tu víc než tisícovka. Kolik jich je ve skutečnosti, se neví. Ve státních médiích se žádná informace na toto téma neobjevila. O dislokaci ruských vojáků se raději vůbec nezmiňují.

Na polygon u Osipovičů ale Rusové přijížděli dlouho před tím, než obě země oznámily vytvoření společného uskupení vojsk. Na cvičišti běloruští instruktoři cvičí dělostřelce; státní média označují Osipoviče za metropoli dělostřelců.

Oficiálně první transporty s ruskými vojáky pro regionální uskupení vojsk začaly přijíždět v polovině října. Vojáků mělo být „přes 9 000“ a uskupení mělo sloužit k obraně společného soustátí. Během pobytu ruských vojsk v Bělorusku byly v rámci různých cvičení opakovaně zaznamenány přesuny vojenské techniky k hranicím s Ukrajinou a zase zpět do posádek.