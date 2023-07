Odvážíme děti z ukrajinského území, přiznal běloruský Červený kříž. Sklidil hněv

Jeden z běloruských opozičních předáků a bývalý ministr kultury Pavel Latuška už dříve v rozhovoru pro televizní kanál Dožď řekl, že ukrajinské děti, které jsou odváženy z okupovaných území a posílány zdánlivě k odpočinku do běloruských ozdravných táborů, se ne vždy vracejí, napsala ve čtvrtek stanice BBC.

Minulý měsíc Latuška sdělil, že poskytl Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) materiál, který zaznamenává násilný přesun 2100 ukrajinských dětí do Běloruska, a to se souhlasem tamního vůdce Alexandra Lukašenka, jenž je považován za nejbližšího spojence Moskvy.

The head of the Belarusian #RedCross Dzmitry Shautsou admitted that the Belarusian Red Cross "accepted, is taking and will take an active part" in the removal of #Ukrainian children from the occupied territories "for recovery." https://t.co/nKA5EJkQGg pic.twitter.com/UdVYvzmurj