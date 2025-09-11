Propuštění vězňů oznámil litevský prezident Gitanas Nauséda a později ho potvrdilo i Bělorusko, které krok zdůvodnilo humanitárními důvody.
„Americká delegace s Trumpovým asistentem Johnem Coalem po jednáních v Minsku míří s 52 propuštěnými vězni různých národností do Vilniusu,“ uvedl mluvčí amerického velvyslanectví v Litvě. Podle běloruské agentury Belta je mezi propuštěnými vězni šest Litevců, jeden Francouz, jeden Brit, a po dvou propuštěných z Lotyšska, Polska a Německa.
V souvislosti s propuštěním vězňů média informovala o vstřícných krocích Washingtonu vůči Lukašenkově autoritářskému režimu. Coale prezidentu Lukašenkovi řekl, že Spojené státy chtějí znovu otevřít své velvyslanectví v Minsku a normalizovat vztahy mezi oběma zeměmi, uvedla běloruská agentura Belta.
Spojené státy svou ambasádu v Minsku uzavřely v únoru 2022, a to poté, co ruský prezident Vladimir Putin využil Bělorusko pro vpád desetitisíců ruských vojáků na Ukrajinu.
Lukašenko řekl, že podporuje Trumpovo mezinárodní mírové úsilí. „Naším hlavním úkolem je stát za Trumpem a pomoci mu v jeho mírové misi,“ uvedl Lukašenko. Trump už předtím řekl, že vyřešil šest nebo sedm světových konfliktů.
Coale rovněž Lukašenka informoval, že Spojené státy částečně uvolní sankce uvalené na běloruskou leteckou společnost Belavia. Firma tak například bude moci nakupovat součástky pro svou stávající flotilu, která zahrnuje také americké boeingy.
Trump v srpnu Lukašenka vyzval k propuštění vězňů, které označil za rukojmí.
Litevský prezident Nauséda ocenil pozitivní signál ze strany Běloruska a propuštění vězňů označil za velký diplomatický úspěch. „Jsem velmi vděčný Spojeným státům a osobně prezidentovi Donaldu Trumpovi za jejich pokračující snahy o propouštění politických vězňů. Dvaapadesát je hodně. Ale více než 1000 politických vězňů stále zůstává v běloruských věznicích a my nemůžeme ustat, dokud nebudou na svobodě!“ napsal na síti X litevský prezident Nauséda. Také varoval Litevce, aby do Běloruska necestovali.
Litevský ministr zahraničí Kestutis Budrys uvedl, že je nutné zesílit sankce proti Bělorusku, aby Minsk změnil svůj kurz.