Unesli mě. V Minsku zadrželi Češku, Lukašenko pod tlakem stupňuje represe

„V pátek večer jsem byla doslova unesena na ulici v Minsku. Používám slovo únos, protože zadržení má i v Bělorusku zákonem daná pravidla. Unesli mě čtyři muži v civilním oblečení, když jsme šly s kamarádkami z italské restaurace přes jednu z hlavních ulic Minsku,“ napsala Kiruščanka v neděli na Facebook.

„Bez vysvětlení mě silou zatáhli do černé dodávky bez SPZ. Na opakované dotazy, co jsem udělala a na základě čeho mě chytli, mlčeli. Umožnili mi ale zavolat manželovi. V dodávce seděli příslušníci OMON (těžkooděnci),“ popisuje. Na dotaz portálu iDNES.cz incident potvrdila.

Třicetiletá lektorka češtiny je provdaná za Bělorusa a do jeho rodné země odjela kvůli pohřbu manželovy babičky. Ten byl minulý týden ve čtvrtek a o den později ji „sebrali“. Místo, kam ji neznámí muži odvezli, podle ní ani nebyla služebna policie, ale pobočka ministerstva vnitra.

„Nikdo mě z ničeho neobvinil a ani nedal protokol o zadržení,“ popisuje s tím, že nejdřív hodinu stála spolu s dalšími zhruba dvaceti zadrženými venku u zdi budovy. S rukama za zády, někteří měli i pouta. „Předpokládala jsem, že čekáme na výslech,“ líčí žena.

Ten se však nekonal, přestože pak v budově strávila další dvě hodiny. Přes překladatelku jen dostala pár otázek na svou i manželovu práci a okolnosti příjezdu do Minsku. „Ptali se, jestli nejsem novinářka, ale žádná otázka se netýkala okolností únosu ani motivů toho, co jsem dělala v centru,“ diví se.

„Únosci“ jí nedovolili zavolat advokátovi ani na české velvyslanectví. „Jejich jednání bylo arogantní, museli jsme vypnout telefony, při tom mi jeden policista vykroutil ruku,“ líčí Kiruščanka. V budově podle ní panoval zmatek.

„Z vedlejší místnosti jsem slyšela, jak zoufalí příbuzní volají a hledají ty, které taky unesli. Milice jim odpovídala, ať hledají dál, že u nich nejsou. Mému manželovi se mezitím podařilo spojit s českým velvyslanectvím v Minsku. Prý se snažili dovolat na ministerstvo vnitra, ale nikdo to tam nebral,“ pokračuje.

Nakonec ženu propustili. „Řekli mi, ať si vezmu věci a ať si ihned zavolám taxi a jedu rovnou domů. Před východem z ministerstva na mě čekali kamarádi, manžel a pár lidí, kteří tak jako oni čekali na své blízké. Objali jsme se a jeli domů. Ještě jsem zavolala konzulovi, že mě propustili. Poděkoval za informaci,“ dodává.

Česká diplomacie o incidentu ví. „Ve chvíli kdy jsme to začali řešit, byla propuštěna. Nevíme, jestli to bylo díky našemu zásahu, nebo jestli by ji propustili i tak. Každopádně nadále doporučujeme do Běloruska nejezdit vzhledem k pandemii, ke které se teď navíc přidaly sociální nepokoje,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.



„Lidem už vadí úplně vše, připomíná to rok 89“

Z party kamarádek muži zadrželi jen Kiruščanku. Ta dosud neví, zda byla vybrána náhodně, nebo ne. „Držela jsem v rukou chrpy, které jsem dostala od kamarádky. Vůbec mě nenapadlo, že by to snad mohl někdo brát jako provokaci... Možná i to mohl být ten důvod. Chrpy jsou totiž běloruskými národními květinami, znakem svobody,“ přemýšlí.

Míní, že její zadržení zapadá do kontextu současného dění v Bělorusku. V srpnu se tam budou konat prezidentské volby a současný vládce Lukašenko oznámil, že bude znovu kandidovat. Jenže lidé už o něj nestojí.

Nezávislé průzkumy podle stanice Deutsche Welle hovoří zhruba o šestiprocentní podpoře. V ulicích tak přibývá protestů, síla opozice roste. Lukašenkovou odpovědí jsou represe a zatýkání. Kiruščanka vzpomíná, že kolem ní ani v době zatčení žádná demonstrace neprobíhala.

„Lidé stáli na chodníku a někteří tleskali. Je ale pravda, že demonstrací může vláda nazvat cokoliv, když se vedle sebe sejdou více než dva lidé. Spontánní skupinky lidí se teď tvoří po celém Bělorusku,“ upozorňuje.

Do vězení míří politici z opozice, novináři. Policie už zadržela třeba Lukašenkova rivala Viktara Babaryku, bývalého šéfa běloruské odnože ruské banky Gazprombank. Politik je podle Kiruščanky v zemi velmi populární. Lidé na jeho podporu dva večery za sebou vytvořili v ulicích lidský řetěz.

Prezident soupeře označil za „ničemu“ a obvinil ho z korupce. Zároveň prohlásil, že se opozičníkovi nepodaří udělat ze sebe oběť politického pronásledování nebo vězně svědomí. Babaryka se nechal slyšet, že jde o zinscenované politicky motivované vyšetřování.

Další možné Lukašenkově rivalce Svjatlaně Cichanouské zase vyhrožují odebráním dětí, pokud se nevzdá účasti ve volbách. Sama přitom kandiduje místo svého manžela Sjarheje, opozičního blogera, který byl zatčen a hrozí mu tři roky vězení. „Mám si vybrat mezi dětmi a pokračováním v boji,“ řekla Cichanouská. Její muž mimo jiné zpopularizoval slogan „Zastavme švába“ přirovnávající Lukašenka k postavě z dětské pohádky.

Sám Lukašenko, který vládne Bělorusku tvrdou rukou od roku 1994, mezitím prohlašuje, že Bělorusko překazilo mezinárodní spiknutí, jehož cílem bylo destabilizovat zemi před volbami. Tvrdí, že existoval rozsáhlý plán rozdmýchat revoluci podobnou pouličním protestům na Ukrajině v roce 2014.



Česká lektorka v Bělorusku s manželem několik let žila a podle svých slov dosud v zemi nikdy nic podobného neviděla. „Bělorusové se probudili z letargie. I do nedávna apolitičtí lidé teď řeší politiku, jsou naštvaní a unavení z Lukašenkova režimu,“ podotýká.

„Sice jsem se narodila až v listopadu 89, ale ta situace a atmosféra mi připomíná právě tu dobu. Lidem teď vadí už úplně všechno. Od diktatury, korupce, byrokracie, nefungující ekonomiky, příklonu k Rusku, malým platům, nemožnosti najít normální práci... Často slyším, že v Bělorusku není pro mladé žádná budoucnost,“ vysvětluje.

Dosud je stále v Minsku, ale domů do Česka se plánuje vrátit co nejdřív. Strach prý nemá. „Jsem jen naštvaná. Jestli tohle mělo někoho vystrašit, tak se jim to očividně nepovedlo a jen všechny okolo ještě víc naštvali,“ uzavírá Češka.