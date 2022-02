Začne mlýnek na maso, řekl Lukašenko. Ukrajina se obává, že pošle výsadkáře

Ukrajinská média informují, že na spadnutí je přímé zapojení Běloruska po boku Ruska do probíhající invaze. Nestačí už, že se z běloruského území už odpalovaly rakety, nyní by se měli zapojit i výsadkáři. Zaútočit by měli na Kyjev a město Žitomir ležící 130 kilometrů západně od metropole.