Bělorusko zvažuje registr ztraceného panenství. Donášeli by gynekologové

„Nazvala bych to gynekologickým udavačstvím. Je to v rozporu s lékařskou etikou,“ reagovala na návrh profesorka Julija Čarňavská z běloruské státní univerzity. Podle ní by takový krok mohl mladým dívkám a jejich rodinám zcela zničit život.

Běloruští politici zvažují možnost zavedení nahlašování dívek ze strany gynekologů jako reakci na vzestup sexuálního zneužívání nezletilých v zemi. Jejich počet se za posledních šest let zvýšil až patnáctkrát. Podle Jauhena Dubanjevitše z běloruského ministerstva vnitra však nikdo nemá problém s tím, pokud je „ztráta panenství“ výsledkem lásky.

„Existují případy, kdy je dívka obětí znásilnění a stydí se za to, protože je velmi mladá a bojí se to někomu říct. Mluvíme o ženách ve věku čtrnáct až patnáct let, na kterých byl spáchán zločin. Lékařské tajemství tady neplatí,“ uvedl pro Rádio Svobodná Evropa Dubanjevitš.

Gynekologové by podle návrhu museli nahlásit policii každou dívku mladší šestnácti let, která měla sexuální styk. To se však nelíbí běloruské veřejnosti, která považuje tento krok za zásah do soukromí. „Může to vyvolat vlnu sebevražd. Ministerstvo vnitra musí být připraveno na mrtvoly na asfaltu,“ uvedla psychoterapeutka Volha Andrejevová.

S tím souhlasí také Čarňavská. „Policie se bude ptát dívek s kým byly, kdy a proč. A pokud půjde například o osmnáctiletého chlapce a patnáctiletou dívku, pošlou chlapce do vězení za znásilnění. Takže můžeme čekat zvýšený počet sebevražd také u mladých mužů,” vysvětluje.



Povinné prohlídky u gynekologa jednou za rok

Místopředseda běloruské vlády Igor Petryšenko označil návrh pod vlnou kritiky za přehnaný a dodal, že existující právní mechanismus pro řešení případů sexuálního zneužívání je dostačující. Také odmítl jakoukoli možnost, že by případné další úpravy zákona podpořil.



Podle Dubanjevitše by dívky podle nového opatření musely gynekologa navštívit povinně jednou za rok. Pokud by lékař odhalil ztrátu panenství, obrátil by se na policii, která by společně s psychologem zahájila vyšetřování. Podle běloruského zákona jsou prozatím návštěvy lékaře dobrovolné.

Policie může v současnosti zasáhnout pouze v případě, že nezletilá dívka otěhotní nebo lékař odhalí při prohlídce poranění, která poukazují na znásilnění či umělé přerušení těhotenství. Bělorusko řeší v posledních měsících nárůst útoků pedofilů, a to především na sociálních sítích.

Za rok 2017 evidují běloruské úřady 581 případů sexuálního zneužívání, což je od předešlého roku nárůst o 84 procent. Policie informovala, že více než osmdesáti procent sexuálních zločinů se na dětech dopustí jejich příbuzní, přátelé nebo učitelé či lékaři. Běloruští politici dlouhodobě slibují, že udělají takovému jednání přítrž, zatím se jim to však nedaří.