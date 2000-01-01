zavřít
Rusko a Bělorusko předvádějí od pátku svou vojenskou techniku při mohutném cvičení Západ 2025. Manévry, které znervózňují východ Evropy a jichž se podle západních odhadů účastní asi 30 tisíc vojáků, končí v úterý. Zbraně testuje námořnictvo, letectvo i pěchota. A všemu překvapivě přihlíželi i zástupci americké armády.
Autor: Profimedia.cz
Manévrů se účastní také námořní vznášedlo. (12. září 2025)
Autor: ČTK
„Ukážeme vám, cokoliv vás bude zajímat. Co budete chtít. Můžete si tam zajít a promluvit si s lidmi,“ řekl běloruský ministr obrany Viktar Chrenin Američanům. (15. září 2025)
Autor: AP
Ruská jaderná ponorka Archangelsk (12. září 2025). Rusové později oznámili, že odpálila z Barentsova moře střelu s plochou dráhou letu Kalibr.
Autor: Profimedia.cz
Tank projíždí terénem poblíž města Borisov. (15. září 2025)
Autor: ČTK
Výsadkáři seskakují ze čtyřkolky. (15. září 2025)
Autor: AP
Vojáci umisťují střelu Iskander na mobilní odpalovač. (15. září 2025)
Autor: AP
Voják odpaluje raketu země–vzduch. (13. září 2025)
Autor: Profimedia.cz
Strategický bombardér Tu-160 s jadernou kapacitou při vzletu (12. září 2025)
Autor: Profimedia.cz
Nechybí velké výbuchy ničící krajinu. (15. září 2025)
Autor: ČTK
Vojáci se přesouvají na obrněném transportéru. (12. září 2025)
Autor: AP
Helikoptéra Ka-52 Alligator odpaluje střelu. (13. září 2025)
Autor: Profimedia.cz
Vojáci trénují přesun zraněného. (15. září 2025)
Autor: Profimedia.cz
Operací se v hojném množství účastní i menší drony. (15. září 2025)
Autor: ČTK
Běloruská helikoptéra Mi-35 vypouští světlice. (15. září 2025)
Autor: ČTK
Bojové lodě se přesouvají v Baltském a Barentsově moři. (12. září 2025)
Autor: Profimedia.cz
K simulaci situace na bojišti slouží i dýmovnice. (15. září 2025)
Autor: Profimedia.cz
Mezi modely příbytků vlají ruská a běloruská vlajka. (15. září 2025)
Autor: Profimedia.cz
Útočná helikoptéra Mi-24 střílí rakety. (15. září 2025)
Autor: Profimedia.cz
Pozemní cvičení se odehrávají na polích i v lesích. (15. září 2025)
Autor: Profimedia.cz
Raketa zasahuje imaginární cíl. (15. září 2025)
Autor: Profimedia.cz
Stíhačky Su-30SM předvádějí své bojové schopnosti. (15. září 2025)
Autor: Profimedia.cz
Ruská a běloruská armáda demonstrují své bratrství vlajkami zavěšenými na dronech. (15. září 2025)
Autor: ČTK
Ruská a běloruská armáda pořádají společné cvičení Západ 2025. (13. září 2025)
Autor: Profimedia.cz
Rusko při společném vojenském cvičení s Běloruskem testuje hypersonickou střelu Cirkon (Zirkon), kterou vysílá na cíl v Barentsově moři. (14. září 2025)
Autor: Reuters
Vystřeluje ji fregata ruské Severní flotily Admiral Golovko. (14. září 2025)
Autor: Reuters
Mořem proplouvá torpédoborec Admiral Levčenko Severní flotily ruského námořnictva. (12. září 2025)
Autor: Profimedia.cz
Po lesní cestě projíždí obrněné vozidlo. (12. září 2025)
Autor: Profimedia.cz
Vojáci hlídkují na palubě lodi (12. září 2025). Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko označil obavy, že by jeho země spolu s Ruskem mohla využít společného cvičení k útoku na Pobaltí a Polsko, za „naprostou hloupost“.
Autor: Profimedia.cz
Rusové s Bělorusy trénují útok na západ