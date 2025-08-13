Rusko a Bělorusko při manévrech procvičí údery atomovkami a raketami Orešnik

Autor:
  14:05
Ruská a běloruská vojska na zářijovém cvičení Západ-2025 procvičí plánování úderů jadernými zbraněmi a raketami Orešnik. Po středečním jednání s prezidentem Alexandrem Lukašenkem to podle běloruské státní agentury Belta řekl běloruský ministr obrany Viktar Chrenin.
Ruští a běloruští vojáci zahájili druhou etapu manévrů, které zahrnují cvičení...

Ruští a běloruští vojáci zahájili druhou etapu manévrů, které zahrnují cvičení týkající se použití taktických jaderných zbraní. (11. června 2024) | foto: Profimedia.cz

Ruský diktátor Vladimir Putin s běloruským vládcem Alexandrem Lukašenkem (1....
Ruský diktátor Vladimir Putin s běloruským vládcem Alexandrem Lukašenkem (1....
Zahajovací ceremoniál cvičení Západ se uskutečnil na cvičišti Mulino v...
Ruský diktátor Vladimir Putin s běloruským vládcem Alexandrem Lukašenkem (1....
28 fotografií

„Jak požaduje hlava státu, musíme být připraveni na všechno. Vidíme situaci na našich západních a severních hranicích a nemůžeme nečinně přihlížet militarizaci a vojenské aktivitě. Předvádíme naši otevřenost a mírumilovnost, ale je potřeba mít střelný prach suchý,“ prohlásil ministr.

O den dříve Minsk oznámil, že ruská a běloruská armáda uspořádají od 12. do 16. září na území Běloruska strategické vojenské cvičení Západ-2025. Podobná cvičení pořádá rusko-běloruské uskupení vojsk, fungující od roku 2000, každý druhý rok. Cvičení Západ se obvykle účastní desítky tisíc vojáků a manévry se konají poblíž běloruské západní hranice.

Útok na Litvu, Polsko? Bůhví. Rusko v létě cosi chystá v Bělorusku, varuje Zelenskyj

Jako protiváhu k rusko-běloruskému cvičení uspořádá Polsko v září alianční manévry Železný obránce (Iron Defender), kterých se má zúčastnit 34 tisíc vojáků s 600 kusy techniky. Polský generální štáb varoval obyvatele, že v okolí tří základen a výcvikových prostorů mohou počítat s dopravními komplikacemi kvůli přesunům vojenských kolon, s přelety vrtulníků a letadel a dýmem a explozemi při imitaci bojů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na jaře varoval, že Rusko „cosi chystá“ v Bělorusku. „Jako zástěrku používá vojenské cvičení. Tak nejčastěji zahajují nový útok,“ řekl Zelenskyj o Rusku. Dodal, že neví, kam bude Moskva směřovat. „Ukrajina, Litva, Polsko, bůhví, ale musíme být připraveni,“ dodal bez dalších podrobností a důkazů.

Běloruský autoritářský vůdce Lukašenko tento měsíc v rozhovoru poskytnutém americkému časopisu Time označil za „naprostou hloupost“ obavy, že by Bělorusko a Rusko mohly využít společného cvičení k útoku na Pobaltí a Polsko.

Putin nařídil vytvořit nový zbrojní program. Hlavní budou jaderné zbraně

Bělorusko je nejbližším spojencem Moskvy. Na západě a severu sousedí s členy Severoatlantické aliance a Evropské unie Polskem, Litvou a Lotyšskem, na jihu pak s Ukrajinou a na východě s Ruskem. Také z běloruského území ruská vojska vpadla v únoru 2022 na Ukrajinu. Moskva a Minsk mezitím uzavřely dohodu o rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku.

Orešnik je nová ruská raketa s šesti hlavicemi, která údajně může dosahovat rychlosti přes 13 tisíc kilometrů za hodinu. Rusko ji poprvé použilo loni při útoku na ukrajinské město Dnipro. Ruský vládce Vladimir Putin tehdy uvedl, že tak Rusko učinilo v reakci na údery ukrajinské armády na ruské území americkými a britskými střelami. Nedávno šéf Kremlu ohlásil zahájení sériové výroby orešniků.

13. srpna 2025  11:41,  aktualizováno  14:35

13. srpna 2025  14:05

