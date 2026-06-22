Podle Peskova jsou výroky Zelenského na adresu Minsku agresivní, jde o vměšování do vnitřních záležitostí jiné země a zásah do její suverenity.
„Nemáme žádné pochybnosti, že běloruské vedení, samotné Bělorusko, jsou schopny si svoji suverenitu zajistit,“ řekl nicméně.
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Ukrajina poprvé pohrozila Bělorusku ozbrojeným útokem. Nemá Rusku pomáhat
Zelenskyj minulý týden zmínil, že ve dvou běloruských regionech sousedících s Ukrajinou jsou komunikační stanice, které Rusko využívá při útocích na ukrajinské civilisty.
Vyzval také Bělorusko, aby přestalo zásobovat ruskou armádu, a výslovně zmínil běloruský průmysl na zpracování ropy.
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Funguje jim internet, Lukašenko mi nevadí. Mnozí Rusové hledají útočiště v Bělorusku
Bělorusko na počátku invaze v únoru 2022 umožnilo ruským silám využít své území k útoku na Ukrajinu.