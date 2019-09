Bělorusko a Rusko spojí síly, sblíží se víc než státy EU

9:44

Do dvou let plánují Moskva a Minsk společné daně, regulaci energetiky, zahraniční obchod i jednotné protisankce. Od roku 2021 by mohla do značné míry znárodněná ruská ekonomika pohltit státem silně ovládanou běloruskou ekonomiku.