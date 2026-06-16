Běloruský vůdce se v rozhovoru pro stanici Al-Arabíja vyjádřil ke svým dřívějším výrokům na adresu Zelenského. Lukašenko onehdy uvedl, že zatímco Ukrajinci identifikovali 500 cílů, Bělorusové mají přesné koordináty „jednoho vážného cíle“, který není tak daleko od běloruských hranic.
„Možná jsem to někde přehnal, ale byla to reakce na jeho prohlášení,“ uvedl podle běloruské agentury Belta Lukašenko. Slova o 500 cílech v Bělorusku ale neřekl Zelenskyj, nýbrž velitel ukrajinské jednotky bezpilotních letounů Robert Brovdi, známý jako „Maďar“.
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„Mlčel jsem. Ale když mi začali vyhrožovat, byl jsem nucen reagovat,“ řekl Lukašenko. „Pokud se Volodymyr Oleksandrovyč urazil, omlouvám se mu za tato slova. Možná jsem je neměl říkat, vzhledem k tomu, že on přece bojuje. Možná jsem o tom neměl mluvit tak ostře.“
Zároveň ale Zelenského varoval, ať si dává pozor na své vlastní výroky. Podle Lukašenka by měl ukrajinský prezident pochopit, že sklízí, co sám seje.
Lukašenko též reagoval na podezření Kyjeva, že se Bělorusko připravuje otevřít další válečnou frontu. Odmítl to s tím, že rozšíření konfliktu je absolutně „nepřijatelné“. Tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin tomu rozumí.
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„Chápeme, že vstup Běloruska do války, do konfliktu v jakékoli formě, je nepřijatelný. Napáchalo by to více škody než užitku,“ řekl údajně šéf Kremlu Lukašenkovi.
Jsme extrémně zranitelní
„Bělorusko je vojensky extrémně zranitelné, pokud Ukrajina zaútočí na Bělorusko stejným způsobem, jako útočí na Rusko,“ vysvětlil Lukašenko, proč se obává rozšíření války. „Bělorusko leží před ukrajinskou armádou jako na dlani. Chápeme velmi dobře, že naše klíčová infrastruktura, výroba a logistika budou pod útokem. Jak uvedli, v Bělorusku už mají 500 takových cílů.“
Lukašenko přiznal, že Bělorusko nemá kapacity na obranu nové frontové linie. „Pokud by Rusko zaútočilo na Kyjev z běloruského území, frontová linie především pro Rusko a samozřejmě i pro nás by se podél bělorusko-ukrajinské hranice prodloužila o 1 500 km. Vzhledem k současnému stavu války nebudeme my a Rusové schopni zajistit obranu tohoto úseku,“ prohlásil.
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Běloruský prezident vyjádřil obavu, že pokud by došlo k takovému scénáři, do války by se zapojily i síly Severoatlantické aliance. „Tato válka by nabrala zcela novou dimenzi. Stala by se válkou Běloruska a Ruska proti NATO. Ačkoliv nevylučuji, že se to stane i tak.“
Lukašenko, který je vnímán jako nejbližší spojenec Moskvy, na začátku války proti Ukrajině poskytl Rusku běloruské území pro útok na sousední zemi. Z ruských leteckých základen v Bělorusku také startovaly ruské letouny, které bombardovaly ukrajinská města a obce. Běloruské ozbrojené síly se sice do války proti Ukrajině přímo nezapojily, nicméně Západ v reakci na počínání Minsku uvalil na Bělorusko přísné sankce.