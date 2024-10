Byl bych za hrdinu, a pak co? Zadržený novinář líčí, jak se podvolil Lukašenkovi

„Všechny ty ideje, že by lidé měli hrdinně odporovat, poslat každého do háje a u výslechů mlčet jako guerillový bojovník – tím, kdo nejaktivněji šířil tyto myšlenky, jsou lidé, kteří se báli i patnáctidenní administrativní vazby a utekli ze země,“ míní Pratasevič. Upozorňuje, že mu hrozilo až pětadvacet let vězení. A tak se s vyšetřovateli dohodl a nakonec dostal milost.

Běloruská bezpečnost Prataseviče zadržela v květnu 2021 po vynuceném přistání letadla společnosti Ryanair, které mířilo z Atén do litevského Vilniusu. Novinář a někdejší kritik vládce Alexandra Lukašenka spoluzakládal kanál Nexta, který byl v době protivládních protestů v Bělorusku po prezidentských volbách z roku 2020 jedním z hlavních zdrojů informací.

Úřady proto Prataseviče označovaly za extremistu, který podněcoval k násilí, a umístily ho na seznam lidí „zapojených do teroristických aktivit“. Evropská unie po incidentu v letadle zakázala běloruským aeroliniím vstup do unijního vzdušného prostoru. Minsk tvrdil, že letoun přinutil k přistání kvůli anonymnímu hlášení o bombě v letadle.

Po dvou letech od zadržení byl Pratasevič odsouzen k osmiletému trestu a v mezičase jej z vazby přesunuli do domácího vězení. Krátce po zatčení se Bělorus několikrát objevil ve státních médiích a tvrdil, že se mu ve vazbě daří dobře a nic mu neschází. A přestože na něm předtím byly vidět modřiny, tvrdil, že ho nikdo nebije.

Velebil také Lukašenkovu vládu a doznal se k organizování protestů. „Hodně jsem kritizoval Alexandra Grigorjeviče, ale když jsem se začal víc zabývat politickými tématy, začal jsem chápat, že dělá správnou věc, a určitě ho respektuji,“ poznamenal tehdy.

Rodina i opozice jeho výstupy označily za vynucené, Pratasevič ovšem nyní vykresluje, jak si představoval svou budoucnost, pokud by s úřady odmítl spolupracovat. „Dostal bych svou minutu slávy v opozičních médiích, která by hlásala: ‚Podívejte, jaký je hrdina!‘ Označili by mě za politického vězně a v nějakém středně velkém evropském městě by po mně pojmenovali nějakou uličku. A pak co?“

Poté, co jej propustili z vězení, prý ještě víc než rok čekal na možnost z Běloruska utéct. Pak ale začal přehodnocovat. „Měl jsem dobré nabídky ze zahraničí a pořád je mám, ale nakonec jsem si začal říkat: ‚A pak co? Jaký je další plán? Celý život jsem novinář, ne politik,“ odkazuje na fakt, že by se za hranicemi vlasti nejspíš „musel“ živit jako exilový politik.

„Další velkou otázkou je, jestli se k tomu všemu chci skutečně vracet, zvlášť potom, co jsem se dostal až do epicentra, do samotného mlýnku na maso,“ dodává s odkazem na své zatčení a pobyt ve vězení. Nyní se živí jako svářeč. Proč zrovna ten? Pratasevič vysvětluje, že dlouho sháněl práci v IT oboru.

Chronology @Chronology22 Former Belarusian opposition figure Roman Protasevich showed his work as a welder at a Minsk factory. Detained in 2021, he was sentenced to 8 years but later pardoned after criticizing the opposition.



#Ukraine #Russia #USA #NATO #WWIII☢️ #Belarus https://t.co/ABUcxVORsx oblíbit odpovědět

I ve firmách, které ho z vlastní iniciativy pozvaly na pohovor, ho však prý nakonec odmítli „kvůli reputačním rizikům“. „Tak jsem si udělal menší průzkum a došel jsem k názoru, že svařování je na současném pracovním trhu tou nejlepší možností,“ cituje jej ruský nezávislý portál Meduza.

V Bělorusku je prý po této profesi vysoká poptávka a peníze také nejsou špatné, a to ani u takového začátečníka, jako je on. Pratasevič říká, že musel projít kurzem, protože nikdy předtím se sváření nevěnoval. Připouští také, že v srdci zůstává novinářem a občas se objevuje v médiích jako host.

Odmítá však, že by zradil opozici. Několikrát totiž svědčil proti některému obviněnému, za což ho lidé kritizují. Pratasevič však tvrdí, že svou výpovědí nepomohl nikoho odsoudit. „Šlo jen o lidi, kteří jsou v zahraničí anebo už byli ve vězení,“ hájí se a po svých kriticích žádá jména těch, které podle nich pomohl uvěznit.

„Mám obrovský respekt vůči lidem, kteří si vyberou svou cestu a drží se jí až do konce, ale sám jsem neviděl v odmítání spolupráce a stavění se do role mučedníka žádný smysl. Uvědomil jsem si, že pokud je tu někdo, kdo mě dokáže dostat z této situace, jsem to jedině já. Navíc jsem z té situace musel dostat nejen sebe, ale i dalšího člověka,“ zdůrazňuje Pratasevič.

Zmíněným dalším člověkem je jeho někdejší přítelkyně Sofija Sapegaová. I ji policisté zadrželi po vynuceném přistání letadla a následně ji obvinili z organizace akcí hrubě porušujících veřejný pořádek, vyvolávání sociální záště, výhrůžek násilím na adresu úředních činitelů, šíření pomluv, bránění novinářům v práci a nezákonného sběru osobních údajů. V květnu 2022 ji za to soud v Bělorusku poslal na šest let do vězení.

A její expřítel nyní tvrdí, že s vyšetřovateli uzavřel dohodu o propuštění Sapegaové. Ta skutečně v červnu loňského roku od Lukašenka dostala milost a mohla se vrátit domů do Ruska. Tehdy nicméně ruská strana mluvila o možnosti, že si mladá žena odkroutí zbytek trestu v ruském vězení.

Celý rozhovor, v němž Pratasevič moderátorce ukazuje i své momentální pracoviště, trvá přes dvě hodiny a v ruštině je jej možné zhlédnout zde: