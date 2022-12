Slunění v Itálii, lyže v Rakousku. Rodina Lukašenka si užívá luxus v Evropě

Lukašenko, jeho dva dospělí synové Viktor a Dmitrij či Viktorova manželka Lilija jsou na sankčním seznamu EU a mají zakázaný vstup do unijních zemí. Prezidentův osmnáctiletý syn Nikolaj, Dmitrijova manželka Anna a další blízcí příbuzní však na černé listině nejsou.

Zatímco Lukašenko nadále pronásleduje a brutálně trestá obyvatele, kteří se postaví jeho autokratickému režimu, uniklé letecké záznamy ukazují, že běloruský vládnoucí klan si v unijních státech rád užívá luxusu.

Anna Lukašenková s dcerou:

Lukašenkova snacha Anna se svou sestrou Taťánou a dětmi například v lednu 2018 odletěla na jedenáct dní do francouzských Alp, což dokládají fotografie na jejím Instagramu. Rodina mimo jiné navštívila michelinskou restauraci ve Val-d’Isère, kde menu stojí 400 eur (9 700 korun) na osobu.

O rok dříve Anna s příbuznými vyrazila vládním letounem na lyže do rakouského Innsbrucku. Soukromým tryskáčem si pak zaletěla do italského Cagliari, kde strávila 25 dní a oslavila narozeniny. Téhož roku navštívila i pětihvězdičkový resort Banana Island v katarském Dauhá, kde jedna noc s dětmi stojí dva až pět tisíc dolarů (až 115 tisíc korun).

Letové údaje z období let 2011 až 2019 získala běloruská hackerská skupina Cyber Partisans. Data poté zveřejnil tým běloruských novinářů v exilu, kteří působí pod názvem Běloruské investigativní centrum. Ti k případu natočili také půlhodinové video a umístili jej na YouTube.

Náklady na samotné cestování v letech 2017 až 2018 budou podle investigativců nejméně 480 000 eur (11,6 milionu korun), což je mnohem více, než činí přiznaný příjem Anny a jejího manžela ve výši 80 tisíc eur (dva miliony korun) ročně. „Je to jasná známka korupce režimu,“ uvedli novináři.

Anna Lukašenková podle letových dat v minulosti navštívila také Barcelonu, Lublaň, Frankfurt, Mnichov, Pisu, Soluň nebo Vídeň.

V některých případech Anna podle serveru EUobserver spojila cesty s obchodem. V roce 2017 odletěla z výletu v Itálii do Minsku se slovinským podnikatelem Zivoradem Smiljkovičem z lublaňské firmy Riko, která v Bělorusku vydělávala na stavebních zakázkách miliony eur. Roku 2019 Smiljković letěl s Lukašenkovou rodinou do Minsku ze švýcarského Sionu.

Podle novinářů není jasné, jestli Anna nyní pracuje, ani jestli stále cestuje do EU. V letech 2018 až 2020 pracovala ve firmě BelAZ Trading House, která v Rusku prodává běloruské nákladní vozy. Její manžel Dmitrij předsedá běloruskému Sportovnímu klubu prezidenta, který sankční list EU označil jako zástěrku obchodních zájmů Lukašenkova klanu.

V rodinné firmě je také Anina sestra Taťána s manželem Vladimirem Kulakovem. Taťána pracuje pro státem financovanou televizní produkční společnost, zatímco Vladimir řídí tenisový klub, jenž je součástí sportovního impéria Dmitrije Lukašenka.

20. prosince 2022

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Sankce proti Lukašenkovu klanu váznou

EU naposledy aktualizovala své sankce proti Bělorusku v březnu na základě jeho „úlohy v ruské vojenské agresi na Ukrajině“. Předchozí sankce z roku 2021 se vztahovaly na lidi odpovědné za „násilí proti pokojným demonstrantům“ z roku 2020 a na ty, kteří finančně „těžili z Lukašenkova režimu“.

Běloruská exilová opozice v čele se Svjatlanou Cichanouskou opakovaně žádá EU o „ničivější ekonomické sankce“ vůči běloruskému režimu a rovněž vyzývá k tomu, aby Unie našla a zmrazila majetek Lukašenkovy rodiny.

„Na stole není další návrh sankcí proti Bělorusku. Mluvíme o dalším ruském sankčním balíčku,“ řekl EUobserveru diplomat EU, jenž si přál zůstat v anonymitě. „Pokud by ale na Bělorusko došlo, zřejmě se zaměříme na zbývající členy režimního klanu, úředníky donucovacích orgánů a na obcházení sankcí,“ dodal zdroj.

Podle něj by se černé listině díky svému mládí zřejmě vyhnul Lukašenkův syn Nikolaj. „Ale pokud Anna Lukašenková stále vesele létá po EU, měli bychom se na to podívat,“ podotkl unijní diplomat.

Synové Dmitrij a Viktor pocházejí z Lukašenkova manželství s Galinou Želnerovičovou. Diktátor s ní třicet let nežije, ale nerozvedl se s ní. Ačkoli to Lukašenko nepotvrdil, všeobecně se má za to, že Nikolajovou matkou je jeho bývalá osobní lékařka Irina Abelskajová. Běloruský vůdce si však syna přezdívaného Kolja uzurpoval pro sebe a vychoval ho sám.

Západní média často spekulují nad tím, že Lukašenko si Kolju chystá jako svého nástupce v prezidentském úřadu.

Nikolaj se od malička objevoval po boku otce na oficiálních akcích. Lukašenko ho mimo jiné vzal na setkání s venezuelským prezidentem Hugo Chávezem či americkým prezidentem Barackem Obamou. Předloni Nikolaj společně s otcem povečeřel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.