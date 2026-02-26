Rusko lifruje migranty do Evropy tunely. Pomáhají mu blízkovýchodní teroristé

Objevené tunely na polsko-běloruské hranici nebudovali amatéři. Naopak. Jde o úzké podzemní chodby vyztužené betonovými vzpěrami, dřevěnými sloupy a kovovými tyčemi, které mají zabránit zřícení.
Jeden z největších tunelů, který polské složky odhalily u vesnice Narewka, byl zhruba 60 metrů dlouhý a 1,5 metru vysoký, přičemž jeho maskovaný vchod se nacházel 50 metrů hluboko v běloruském lese a ústil 10 metrů za hraniční bariérou na polském území. Tímto způsobem se do Polska dostalo přes 180 migrantů převážně z Afghánistánu a Pákistánu.
Migrantům Rusko drasticky omezuje základní práva – od zákazu řízení vozidel, přes znemožnění finančních transakcí a využívání bankovních služeb, až po zákaz uzavírání manželství.